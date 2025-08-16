Un grancanario patenta un mástil que genera energía y hace autosuficiente a los barcos

Un barco autosuficiente energéticamente gracias al viento y las olas. Ese era el objetivo que se marcó un joven de Gran Canaria cuando empezó, casi en silencio, a diseñar un mástil para veleros que aprovecha la resonancia del viento y el mar para convertirla en energía, un proyecto que fue aprobado el pasado mes de marzo bajo el nombre de E-Mast y para el que ahora busca apoyo financiero.

A Juan Francisco Sarmiento Medina, de 33 años, aún le quedan tres asignaturas para finalizar el Grado de Ingeniería en Tecnología Naval, pero eso no ha sido óbice para que lleve años trabajando en el sector náutico e, incluso, cuente ya con un diseño que podría revolucionar la náutica.

De una avioneta a Países Bajos

Cuando Juan Francisco Sarmiento estaba haciendo un curso de piloto de avioneta, uno de sus profesores le comentó «que conocía a alguien que necesitaba un mecánico en Países Bajos para un yate velero de 50 metros, un barco muy peculiar porque tiene un mástil diferente a todos los que hay en el mundo». Según explica, ese palo se llama dwinger y se caracteriza en que no tiene los cabos para mantenerlo en vertical, sino que el buque está contrapesado. «Es un diseño futurista, de los primeros que hubo así», sentencia.

Mientras navegaba en este yate, comprobó que «cuando venían las tormentas en invierno y en verano, al alcanzarse unos 20 o 22 nudos, el mástil vibraba y entraba en resonancia» y desde ese instante comenzó a «darle vueltas a la cabeza». Poco después, en una travesía por el Mar del Norte hasta Suecia, durante una tormenta se rompió la quilla retráctil y no dejaba de subir y bajar.

Juan Francisco Sarmiento Medina. / La Provincia

Así fue cómo se puso a pensar en que «la diferencia de potencial, de movimiento y de masa podía producir energía», que fue lo que le llevó a empezar a trabajar sobre esa idea hace cuatro años.

En secreto

Al principio lo hizo «en secreto» porque pensaba que su idea podía ser «una bobería», pero poco a poco fue perfeccionando el diseño hasta que ya se decidió a patentarlo con la ayuda de Alcaide Asociados. Para ello, estuvo trabajando durante dos años en la que considera que es «la mejor empresa del mundo donde fabrican mástiles y los mejores barcos de vela», Royal Hussmann, donde tuvo oportunidad de conocer y aprender de grandes especialistas en diseño de barcos.

De esta manera, ha diseñado un mástil que «puede generar energía» tanto mientras el barco navega como cuando está fondeado o atracado en el puerto, puesto que el viento y el mar siguen haciendo efecto sobre él. Y como cuando está en el pantalán la energía que consume es mucho menor, puede volcar el excedente a la red eléctrica, apostilla Sarmiento. «Es algo muy parecido al Vortex Bladeless, que son los aerogeneradores sin aspas, también una patente española».

Aunque el suyo es un diseño distinto, «es un poco más o menos la misma filosofía», que es la de Faraday. Como símil, utiliza el ejemplo de la «típica linterna que hay que agitar» para que se encienda, «acercando un imán a una bobina que produce una corriente eléctrica».

Tres ejes de simetría

Juan Francisco Sarmiento asegura que ha estado investigando y no hay ningún proyecto similar al suyo, que es «la primera energía renovable que es capaz de producir energía en los tres ejes de simetría». En ese sentido explica que está el eje X, el vertical, cuando se mueve el mástil de un lado a otro; el Y, del «bombeo mareomotriz que está dentro del mástil con la quilla que sube y baja»; y el Z, que se produce con la energía girando en el interior del mástil por la conjunción de los otros dos.

Modelo de mástil que genera energía y que ha sido patentado por un grancanario. / La Provincia

Este diseño estaba inicialmente pensado para los veleros, aunque la patente final está dividida en otras varias que se pueden utilizar de forma independiente, precisa para luego apostillar que puede utilizarse para cualquier barco, incluso para portacontenedores o bull carrier, los buques que transportan cargas pesadas. Quedan fuera de su mercado los yates, pero solo por una cuestión estética, puesto que no admiten grandes mástiles.

Próximos pasos

Una vez que ha logrado proteger la patente en España y ganado 30 meses en el resto de países, ahora este vecino de Las Palmas de Gran Canaria busca apoyo financiero para lograr bloquearla en todo el mundo, algo que calcula que le costará medio millón de euros. Cree que una vez que tenga la exclusiva le será más fácil encontrar una empresa que quiera invertir. Por lo pronto, ya mantiene conversaciones con dos astilleros, uno en Francia y otro en Países Bajos, para poder construir sus mástiles allí.

A pesar de la cercanía, no ha presentado el proyecto en el Puerto de Las Palmas, aunque sí mantiene relaciones con empresas en las que ha trabajado y en las que se ha formado, como el Grupo Stier. De hecho, asegura que parte de lo que ha conseguido se debe a la apuesta personal que realizó Ida Stier —la dueña del grupo— por él, asumiendo el coste de su formación naval.