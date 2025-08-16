Mauricio Roque: «El Gobierno de Canarias no quiere tramitar la zona tensionada para Las Palmas de Gran Canaria»

El mes de julio terminó con un informe del Colegio de Economistas encargado por Visocan. ¿Cómo se lo han tomado ustedes? Teniendo en cuenta lo dispar que ha sido el resultado con respecto al documento que presentaron ustedes hace a principios de año.

Una vez aprobada la ley de estatal de vivienda en 2023, se estableció un procedimiento y unas reglas para declarar zona de mercado residencial tensionado y se establecía ahí que la competencia era del Gobierno de Canarias y que cumpliendo una serie de requisitos podrían declararse zonas tensionadas el municipio o algunas zonas del mismo. El ayuntamiento esperó a que actuasen y en vista de que no lo hacían en abril de 2024 hicimos la primera solicitud. A falta de un procedimiento aprobado por el Gobierno de Canarias que fuera específico, entendíamos que podía aplicarse el general. En vista de que no impulsaban esa solicitud, en enero de 2025 presentamos una nueva a la que le añadimos el informe realizado por Urbanismo en colaboración con la ULPGC. Posteriormente se aprueba el decreto 3/2025 para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas, en el que se especifica el procedimiento para la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Concretamente, los ayuntamientos tienen que aportar un informe con una serie de características.

Eso es lo que hicieron ustedes en enero.

Entendemos que ese primer plazo de inicio del expediente lo hemos realizado, pero el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado. No ha abierto expediente alguno. Una vez aprobado este decreto 3/2025 no se especificó ninguna norma sobre las solicitudes que se hubiesen presentado antes. El decreto es de marzo de 2025 y la solicitud del Ayuntamiento es de enero. Hemos seguido esperando y ahora surge el informe encargado a través de Visocan al Colegio de Economistas. El Gobierno debe de actuar de tres formas, una admitir el proceso, pidiendo modificaciones del informe, información complementaria o incluso aportar nuevos informes. Este informe está hecho de manera externa a cualquier procedimiento administrativo en el que el ayuntamiento sea parte. Es un informe de parte que una vez leído todo el mundo sabe el interés que tiene.

¿Qué interés tiene?

Quieren evitar nuestra solicitud, porque no quieren tramitarla, porque si no lo hubiesen hecho y lo hubiesen aportado ese informe como complementario. El Gobierno de Canarias no cumple ni su propia ley. Han actuado al margen del procedimiento que ellos mismos han establecido. La tramitación debe ir a información pública y ahí toda la ciudadanía puede hacer sus alegaciones. Una vez recibidas deben analizarse y el interesado, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, termina con un informe sobre alegaciones e informaciones adicionales que haya creído el Gobierno, y ahí es cuando ellos deben resolver. Desde el gobierno municipal no vamos a entrar en confrontación porque no nos corresponde. Vamos a evitar el debate que ha querido generar el Gobierno de Canarias con esa filtración.

¿Qué harán entonces?

El Gobierno de Canarias lo que quiere es evitar cumplir la ley. De hecho, han manifestado en varias ocasiones que su intención es derogarla. Legítimo, pero ahora es ley y tienen que cumplirla. ¿Qué pasa? Que el procedimiento tiene que resolverse en el plazo de seis meses desde su pase a información pública. Todos los expedientes caducan en ese momento. ¿Qué hace el Gobierno de Canarias? Si no inicia el procedimiento jamás va a correr el plazo. ¿Qué le exigimos? Que lo inicie. Estamos estudiando con los servicios jurídicos qué hacer y si volvemos a impulsar lo que ya presentamos.

Es decir, ¿no saben en qué punto está el procedimiento?

Ni nosotros, ni nadie, porque no han dictado ninguna resolución. Simplemente han filtrado un documento. Antes de que acabe el año habremos determinado, si no recibimos una notificación, qué hacer. Al final, tardaron dos años para hacer la ley y solo porque la Federación de Municipios (Fecam) se lo exigió.

¿Presentarán el mismo informe de enero?

El mismo, porque para nosotros no ha cambiado nada. El otro documento no existe en el procedimiento. Si no me abres un procedimiento no tenemos nada que valorar desde el exterior.

Ese otro informe concluye que el mercado inmobiliario en la ciudad no está tensionado, al contrario del que ustedes presentaron en enero.

Es que no voy a valorar ese informe, porque eso es lo que quieren. Este gobierno municipal actúa conforme a los principios de buena fe y confianza mutua entre administraciones. Si ellos tienen ese informe, en su derecho está, pero tiene que ser dentro del procedimiento; lo que buscan y lo que no quieren es aplicar su ley.

Mauricio Roque en su despacho. / ANDRES CRUZ

Entre tanto tira y afloja, la ciudadanía al final ve que no que no se hace nada aparentemente.

La ciudadanía lo que ve es que el Gobierno de Canarias no quiere aplicar las zonas tensionadas en Canarias y lo está evitando a toda costa. Este ayuntamiento ha dado muestra de esa lucha.

¿Qué otras vías están haciendo para tratar el problema de la vivienda?

Tenemos varias viviendas en construcción, 27 en León y Castillo, 36, 74 y 131 en Tamaraceite. Hemos colaborado con el Cabildo con 63 en El Secadero y haremos con ellos otro desarrollo. Estamos esperando a que el Gobierno de España a través de la Sociedad de Vivienda mueva ficha para que los ayuntamientos aportemos suelo. Al Gobierno de Canarias le exigimos las 115 viviendas en García Feo, que vamos a hacer con fondos propios, igual que dos parcelas en Tamaraceite Sur con 68 cada una; estaban en el protocolo de vivienda vigente y la Consejería ahora nos ha dicho que no hay financiación. Estamos abiertos a todos los instrumentos que nos ponga el Gobierno de Canarias o el Estado para desarrollar vivienda sin que trastoquen nuestro planeamiento urbanístico. Tenemos todo el suelo ordenado para desarrollar todas las viviendas que podamos, estamos promocionando tanto la colaboración público-privada a través de subastas de suelo, del cohousing y del coliving y también a través de los empresarios para darle uso a la RIC [Reserva para Inversiones en Canarias].

Muchas de esas promociones que están construyendo están paralizadas por diversos motivos.

Estamos agilizando todos los procesos donde hemos tenido un problema. ¿Qué pasa? Que la ley de contratos del sector público establece una garantía para el contratista y otra para la administración. Cuando se detecta la necesidad de hacer un modificado hay que parar la obra, hacer el modificado y ya luego seguir. Y todo depende el volumen del modificado. Los técnicos están cuadrando todo para intentar seguir con las obras.

¿Tienen suelo ya disponible o están en el proceso de compra de suelo?

Tenemos suelo disponible del ayuntamiento. Nosotros estamos abiertos a cualquier administración. Si el cabildo viene mañana le buscamos el suelo de forma casi inmediata. Tenemos parcelas que ya podemos desarrollar porque son solares y otras que con unas obras de urbanización que se hacen en conjunto con la construcción de la vivienda.

¿En qué zonas tienen suelo?

Por poner un par de ejemplos, hay dos parcelas más en Tamaraceite que no hemos desarrollado y que pertenecen a Geursa. También por debajo del centro comercial La Rambla, que con la normativa vigente. Desde que alguien me diga, «yo tengo financiación» pongo todos los mecanismos; de hecho le estamos ofreciendo a las administraciones que nosotros hacemos el proyecto, ponemos el suelo, llevamos la dirección de obra y que solo nos financie.

El plan de vivienda del Gobierno de Canarias 2020-2025 está a punto de terminar. ¿Se está negociando ya el nuevo?

Sí y negociándolo con todas las posibilidades que nos ofrece, pero antes de empezar con el nuevo, le decimos, vamos a acabar con lo que tenemos pendiente de este.

La alcaldesa, cuando presentó los presupuestos de este año, destacó que había presupuesto para comprar suelo, entre otras cosas para vivienda.

Muchas veces ese suelo es para dotar de infraestructuras necesarias a la ciudad, no necesariamente para vivienda. Tenemos suelo suficiente para desarrollar más de 2.000 viviendas ahora mismo.

Nombraba La Rambla, en Nueva Ciudad Alta. Teniendo en cuenta las reacciones en contra de los últimos meses, especialmente el miedo en Las Torres. ¿Hay reuniones con los vecinos previstas para desarrollar el planeamiento para esta zona?

Lo primero que le dije a los vecinos fue, estamos en una evaluación ambiental y antes de empezar a a redactar la propuesta inicial del planeamiento vamos a reunirnos con ustedes conforme a sus intereses. Ha habido un proceso con muchas alegaciones que no tenían nada que ver con el proceso medioambiental. Estamos recibiendo a los vecinos que contactan con nosotros por teléfono. En septiembre empezaremos a recibirlos, especialmente con los que presentaron alegaciones o crean que tengan su vivienda afectada. Digo, crean porque es importante, ya se darán cuenta que no están afectados, se lo anunciaremos a través de los técnicos. Los vecinos van a tener acceso a un primer borrador antes de la aprobación inicial y ahí verán que van a quedarse tranquilos y no habrá conflicto.

¿Ya se está trazando el documento?

Claro. Ya tenemos la evaluación ambiental, en la que han aprobado las cuatro alternativas. Por lo que podemos mezclarlas todas.

¿No se sabe entonces a día de hoy si habrá algún tipo de expropiación?

Las expropiaciones no van a existir, no están determinadas en la propuesta inicial. Esto es solo la apariencia de, yo he fabricado una mentira, pues tengo que darle esa apariencia. No hay correspondencia entre lo que dicen y la realidad del planeamiento. Lo digo por el PP, todo esto ha sido la expresión de la mala fe.

El edil durante un momento de la entrevista. / ANDRES CRUZ

¿Por qué este cambio del plan general?

Estamos hablando de tres planes parciales que se quedaron sin desarrollar desde 2012 y tenemos que actualizarlos a 2025. Es una pieza que va desde la rotonda del Hospital Doctor Negrín hasta Almatriche. Es un ámbito de actuación en el que confluyen varios sectores sin desarrollar. Tenemos necesidad de vivienda y ahí hay parcelas que ya podríamos desarrollar. También necesitamos equipamientos, infraestructuras y sobre todo espacios libres. Ahora, Las Torres es una pieza dentro del ámbito, pero es la que menos se va a transformar.

Los vecinos hablan de especulación del suelo y se preguntan si todo el espacio va a estar dedicado a vivienda de lujo.

Todo planeamiento lleva una reserva de vivienda pública. Vamos a poner un ejemplo que acabamos de aprobar, Casa Ayala, se van a hacer entre este barrio y Ladera Alta 400 viviendas y de esas, el 25% tienen que ser públicas. Nosotros, como gobierno, lo que queremos es un desarrollo de la vivienda pública en todo lo que podamos y esa es la premisa con la que estamos trabajando.

¿Cuándo quedará desbloqueado el paso inferior de Santa Catalina para la Metroguagua?

Será una vez liquide Guaguas Municipales; parece que la documentación es bastante complicada y extensa. Primero haremos una actuación blanda, rápidamente para recuperar las salidas a la Avenida Marítima en lo que se modifica el proyecto y se vuelve a licitar; para que mientras ese paso quede abierto desde el parque Santa Catalina y la calle Simón Bolívar y poder darle otra vez fluidez al tráfico en la zona.

¿Qué ocurre con el tramo de Vegueta?

Lo último que nos habían dicho era que ya estaba casi el visto bueno a la evaluación medioambiental del proyecto y una vez que ellos tenían el resultado empezaban con la redacción y con la ejecución de la obra, pero esa ya va el Gobierno de Canarias tendrá sus tiempos y sus realizaciones. Intentaremos, dentro de la obra, poner en marcha todos los tramos de la Metroguagua que podamos.

El proyecto estrella de la alcaldesa desde la campaña electoral ha sido el paseo del Guiniguada. ¿Cuál es el siguiente paso?

Ahora empezaremos el proceso de negociado con un máximo de 1,5 millones de euros para redactar el proyecto y dirección de obra. Una vez tengamos el proyecto, se prevé hasta un máximo de 20 millones para su ejecución. Todo va a depender de los aspectos técnicos que se exijan en la negociación y en la redacción. Ahora tiene que ser un proyecto realizable y se tienen que tener en cuenta todos los parámetros. Una vez que tengamos todo eso hecho, se contrata el proyecto, se realiza, se aprueba y nos vamos a a la ejecución de obra.

Hay otros proyectos que los vecinos llevan varios años esperando. Por ejemplo, es el caso de la rehabilitación de las viviendas de Sanz Orrio.

Ya hay convenio para Sanz Orrio y Jinámar. Están en inicio de contratación y cuando reciban el visto bueno irán a licitación. El plan de contratación lo tenemos en marcha, estamos sacando más de 40 expedientes. En el último mes hemos sacado varios relevantes. Más o menos vamos cumpliendo el plan y están los márgenes que nos permite el presupuesto. Con las aceras de Guanarteme estamos a punto de terminar el proceso anterior y la obra que queda es pequeña e igual podemos meterla en el presupuesto de 2026 o con los remanentes.

Mientras no queden desiertas toda esa batería de obras.

Los procedimientos que nos van quedando desiertos, que son bastante pocos comparado con todo lo que sacamos, creo que no sobrepasen ni siquiera entre un 7 y un 10% del total. Tampoco es algo descabellado. Esto lo estamos detectando no solo en Canarias, sino en toda España; muchas empresas por falta de mano de obra no se presentan a concurso.