El restaurante Taiwan, más de tres décadas de comida china en Las Palmas de Gran Canaria

La gastronomía china adaptada al paladar español se ha convertido en una confiable de cualquier celebración en familia. Ya sea para comer en el restaurante o a domicilio, sus sabores tan característicos y deliciosas salsas contundentes son conocidas en cualquier rincón del país. Pero cuando todavía no eran tan populares, y apenas había unos pocos restaurantes chinos en Las Palmas de Gran Canaria, un local ya empezaba a dibujar lo que hoy en día es una larga trayectoria. Con más de tres décadas a sus espaldas, el Taiwan es un conocido negocio familiar que ha visto crecer a una parte de la población de la capital grancanaria entre sus ricos platos de comida.

Así lo cuenta Xiao Tian Jiang Qiu, uno de los miembros del equipo que dirige el negocio, además de hijo de los fundadores: su padre Zhong Yi Jiang Li y su madre Yi Mei Qiu Lin. Tal y como rememora, abrireron el Taiwan a principios de la década de los 90, por lo que tanto él como sus hermanos se criaron entre esas paredes y el olor que emana de la cocina.

Gracias a ello pudieron inculcarle unos valores que como adulto considera fundamentales, entre los que se incluyen el esfuerzo, la disciplina, la limpieza, la importancia de dar un buen servicio a sus clientes y de tratar bien a sus empleados. Por eso, en cuanto terminó sus estudios universitarios en Inglaterra, decidió volver a su isla natal y sumarse a la gestión del restaurante.

Los platos estrella

El pollo con salsa de ajo, cuya receta fue ideada en la cocina del Taiwan, es precisamente uno de sus platos estrella. También tienen mucho éxito los clásicos como el arroz tres delicias, el pollo con almendras, los wonton o los rollitos de primavera, así como las gambas picantes, el chop suey de pollo o la ternera a la plancha, entre otros salteados.

Pollo con salsa, arroz tres delicias y un rollito de primavera, algunos de los platos estrella del restaurante Taiwan / Andrés Cruz

Quienes buscan dar un toque sabroso y original a un clásico pueden optar por el arroz tostado crujiente, que va acompañado por una salsa aparte que se mezcla cuando todavía está caliente. En la línea de los postres, destaca el helado con nueces caramelizadas, que también preparan allí mismo.

Se pida lo que se pida, Xiao Tian considera que una de sus marcas es la rapidez, por lo que destaca que en un máximo de 15 minutos ya están servidos todos los platos y los pedidos listos para ser recogidos o enviados a domicilio.

Una selección meticulosa

Todos los platos que tienen en la carta son el resultado de un proceso de selección que hicieron años atrás, dado que la gastronomía china, al tratarse de un país muy grande con muchas culturas, abarca una gran diversidad. Según explica Xiao Tian, hay alrededor de siete u ocho tipos de comida, entre las que se puede mencionar la cantonesa. Dentro de esa variedad, hay una vertiente muy picante que descartaron rápido porque no suele gustar tanto en Canarias y, en general, en el territorio español.

Para conseguir unos buenos sabores en sus platos, Xiao Tian explica que una parte muy importante es utilizar verduras frescas de kilómetro cero, por lo que compran directamente a algunos productores que traen los vegetales directamente desde sus fincas. Pero más indispensable aún es confiar en el trabajo de los cocineros, y es que su buen hacer se ha traducido en la necesidad de reformar y ampliar la cocina para atender la cantidad de pedidos que reciben a diario: "Hay algunos cocineros que son muy antiguos, que llevan casi toda la vida aquí, con las recetas de siempre".

Pasión por el sector

Otros de los productos con los que trabajan, como puede ser el arroz, llegan hasta el restaurante Taiwan importados desde China. De este modo buscan que, aunque la comida esté adaptada a los gustos locales, mantenga la esencia de la gastronomía asiática.

Los hermanos continúan la estela que les dejaron sus padres, optando por abrir varios negocios diferentes, todos ellos centrados en el sector de la gastronomía y la restauración. Paralelamente, continúan trabajando en el Taiwan, que es uno de los pocos locales de comida china que se ha mantenido abierto en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de tantos años.

Una educación en valores

Xiao Tian reflexiona que los tres hermanos son muy trabajadores gracias a la educación de sus padres, quienes hicieron un gran esfuerzo desde que llegaron a Valencia para luego asentarse en Canarias. Ese sacrificio, cuenta, ha sido una gran enseñanza y les ha llevado a encontrar un sector profesional que les apasiona. Así pues, ese gusto por el mundo gastronómico compensa las dificultades que pueden tener para disponer de más tiempo de ocio o visitar China, el país natal de sus padres, tan a menudo como cuando eran pequeños. "Pero siempre se saca un poco de tiempo, al final a nosotros nos gusta", matiza.

Una de las partes más bonitas de la restauración es, precisamente, encontrar muchas caras conocidas entre su clientela. "Me vieron así de renacuajo, me han visto crecer a mí, y ahora yo veo crecer a sus niños. Muchos clientes son como familia nuestra, nos conocemos de toda la vida", relata con una sonrisa.