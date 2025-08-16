Los vecinos de Las Torres ‘toman’ la barra de Las Canteras en defensa de sus casas

Este sábado, la playa de Las Canteras volvió a ser escenario de las reivindicaciones que en los últimos meses llevan realizando los vecinos de Las Torres en contra de la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2012 que afecta a la denominada Nueva Ciudad Alta y, en concreto, contra la alternativa que en el borrador de la evaluación ambiental baraja la supresión de 127 viviendas.

«Hoy tomamos la barra, porque es el símbolo de esta playa y con ello queremos decir que vamos a por todas, y que todo el mundo que hoy está en Las Canteras conozcan bien cuál es nuestra situación», decía Pablo Martín, miembro de la asociación vecinal Las Torres Alta, desde la orilla mientras veía a sus compañeros nadar hacia el popular macizo natural de la capital que este sábado por la mañana se hacía visible gracias a la marea baja.

«Es un barrio que hemos hecho entre todos hace más de 50 años, yo mismo, que soy de Tejeda, llegué a él cuando no había nada y entre nosotros hicimos las aceras, los alcantarillados, todo, y ahora nos lo quieren quitar», expresaba.

Los usuarios de la playa que se encontraban en ella en ese momento, unos aplaudían la causa, otros observaban con sorpresa y alguno más, incluso, se acercaba a ellos para invitarles a que recorrieran toda la playa, pancarta en mano, «para que todos los que están hoy aquí se enteren bien», decía María, una turista madrileña que se interesó por la protesta.

Otros, desde la avenida, se paraban a leer los carteles mientras otro grupo de vecinos informaba de la situación del barrio desde el paseo, ya fueran a visitantes locales o turistas extranjeros. «Demolición», decía uno de ellos a una pareja de habla inglesa que se detenía a leer las pancartas a la altura de la Casa Roja, en confluencia con la calle Luis Morote.

La Provincia

«Las Torres no se vende, Las Torres se defiende», seguían gritando desde la orilla, micrófono en mano.

Y en esa orilla, más afectados. Una de ellas, que no quiso dar su nombre, subrayó que “lo estamos pasando mal, sobre todo los más mayores, que no pueden ni dormir, que tienen ansiedad y están muy preocupados por lo que pueda pasar».

Asegura que las casas están en buenas condiciones: «las tenemos muy cuidadas porque las hemos hecho con nuestras propias manos», añade. «Quieren hacer ver que son infraviviendas para quitárnoslas, y no es así», insiste.

Versión del Ayuntamiento

El Consistorio ha insistido en sus últimas comparecencias que «no hay ningún plan redactado y que, por tanto, no hay un plan inicial que contemple expropiación alguna».

Subrayan que se contará con la participación de los vecinos y que se hablará con ellos, «vecino a vecino» para hacerles partícipes y escuchar sus opiniones, pero algunos de esos vecinos no se fían.

«Eso es una estrategia para ponernos en contra a todos, lo que queremos es que nos tomen en cuenta a todos en conjunto, que nos reunamos con la alcaldesa Carolina Darias y con el concejal Mauricio Roque, pero como asociaciones en conjunto, en un espacio común, por ejemplo, el Auditorio Alfredo Kraus, donde quepamos todos», apuntaba Pablo Martín, miembro de la asociación de Tafira Alta.

Fuentes municipales insisten en que «conforme a la legislación estatal vigente, los actos de trámite como el Informe Ambiental Estratégico no son susceptibles de recurso» y que, por tanto, los recursos presentados por los vecinos han sido «inadmitidos» al tratarse de un acto de trámite.

No obstante, desde el equipo de gobierno municipal aseguran que «tendrá en cuenta las aportaciones vecinales recibidas, tanto los escritos de alegaciones presentados en el trámite de información pública, como las efectuadas en los recursos, como parte del proceso de diseño y desarrollo del Plan ‘Nueva Ciudad Alta’».