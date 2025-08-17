Malestar en Triana por la ampliación de los aparcamientos de pago

Para muchos, aparcar en Las Palmas de Gran Canaria se convierte en un suplicio, principalmente en los barrios de mayor actividad comercial como Triana, Alcaravaneras o Guanarteme. Ese ‘dolor de cabeza’ para buscar un hueco en el asfalto se vuelve, a su vez, en un pequeño dolor para el bolsillo cuando solo se encuentra una plaza libre y esta se halla pintada de azul o verde.

Desde hace una semana, las calles Concha Espina y San Nicolás, en Triana, han estrenado nuevos espacios de aparcamientos de pago. Pero no solo eso, en hasta 24 calles comprendidas entre Triana, Alcaravaneras y Guanarteme verán ampliados el horario de cobro de 9:00 a 20:00 horas de forma ininterrumpida.

Aunque la estrategia de movilidad capitalina se dirige a reducir el uso del vehículo privado y a fomentar el transporte público, lo cierto es que las plazas -previo pago- siguen aumentando. El fin, aseguran, es incentivar la movilidad sostenible, pero la medida no termina de caer a gusto de todos.

«Sin tener antes zona verde también teníamos que estar dando vueltas un buen rato. Ahora, lo seguimos haciendo, pero pagando», lamenta un vecino de la recién estrenada calle Concha Espina cuando se dispone a sacar su coche de una de las 27 plazas para residentes recién pintada.

No es la única, también la calle San Nicolás -con la que hace esquina-, pero ésta como zona azul. «Hay molestias, sé que hubo personas recogiendo firmas para evitar que la pintaran. A esta gente le han hecho una faena», añade un trabajador, cuyo camión de reparto de mercancía también tiene que pasar por el filtro de la taquilla.

El concejal de Movilidad, Jose Eduardo Ramírez, aseguró a este periódico que las zonas verde y azul se instauran a raíz de peticiones, tanto vecinales como de los pequeños empresarios. «La zona azul nos lo han demandado mucho los comerciantes, sobre todo los que se dedican a la restauración y necesitan de rotación a la hora del mediodía para que la gente que va a comer pueda tener la posibilidad de aparcar al menos durante 2 horas», detalló.

Junto al ambulatorio de la calle San Nicolás, otro residente subraya que el problema del aparcamiento es tal «que te encuentras coches aparcados desde las seis de la mañana en la carretera del centro». Este vecino apunta a que muchos de los que estacionan en la calzada del Guiniguada «son trabajadores de los juzgados que prefieren dejarlo ahí e irse caminando para no pagar», y añade con sarcasmo que, a este paso «los que vivimos aquí tendremos que subir a El Batán para poder aparcar».

A pesar de su queja, este vecino sigue sin estar de acuerdo en que se les «orille» a pagar por dejar su coche «en un espacio de la vía pública». Nadie esconde que la zona comercial de Triana está desbordada por la saturación de vehículos que recibe a diario. Lo admiten los vecinos y lo admite el propio concejal del área. «El aparcamiento de San Bernardo tiene hasta lista de espera», añadió el edil.

El lleno absoluto de ese estacionamiento, la peatonalización y los nuevos carriles bici, especificó, «han hecho que la ocupación supere el 90%». A eso, Ramírez aclaró que la estrenada medida «no tiene un ánimo recaudatorio, sino de favorecer la rotación de vehículos».

La Minilla, para septiembre

En cambio, en el barrio de La Minilla esperan con menos molestias su llegada. Es uno de los barrios en los que, según la planificación de Sagulpa, la zona verde tendría que haber arrancado hace una semana. Las calles Pintor Juan Guillermo, Concejal Luis M. Pereira García y Federico García Lorca, contarán con 205 plazas, de las que cinco serán para PMR y 25 para motos. Desde la Concejalía de Movilidad precisaron que las calles se pintarán «a partir de septiembre».

Uno de los vecinos que apoya la medida es Héctor Oliva. «Creo que es muy acertada y necesaria. Esta es una zona muy poblada y las plazas las están ocupando personas que van a hacer compras a Mesa y López o que van al Hospital Doctor Negrín».

Añade que, incluso, en hora punta los vecinos han tenido que aparcar en el centro comercial. «Además, se han anulado bastantes plazas de las que había en la cuesta que une La Minilla con Guanarteme». Antonio, otro vecino del barrio, añade que pagar 66 euros al año -la tarifa para residentes- por tener asegurada una plaza cerca de su casa «es un buen precio».

Sagulpa informó, además, que a final de mes un total de 24 calles de Triana, Alcaravaneras y Guanarteme verán ampliado el horario de la zona azul cuando hasta ahora el tramo exento de pago era de 14:00 a 16:00 horas.

«La estrategia de las zonas azules y verdes no es única de Las Palmas de Gran Canaria, todas las ciudades españolas, y prácticamente todas las europeas, incluso ciudades que no lo tenían como Santa Cruz de Tenerife, ya están estudiando ponerla en marcha», añadió José Eduardo Ramírez.

De las 3. 665 plazas destinadas a la zona azul, 916 son de horario corrido, es decir, el 25% del total. «Es algo que vamos midiendo a través de la sensorización porque hemos detectado vehículos que bloquean plazas durante 4, 5 o hasta 6 horas». Y subrayó que la tendencia es a seguir ampliando esos horarios. «Este modelo se irá viendo cada vez más», concluyó.