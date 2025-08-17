“Peste a orines” y abandono total: vecinos denuncian el estado insalubre del Parque de Lomo Apolinario

"La hediondura y la peste a orines no se aprecia en la fotografía, pero sí la falta de higiene y la suciedad. ¿Hasta cuándo debemos soportar el abandono de este parque?" Con este mensaje directo y desesperado, una vecina de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho pública la situación insostenible del Parque de Lomo Apolinario, uno de los espacios verdes más frecuentados de su entorno.

La denuncia, cargada de indignación, no es un caso aislado. Refleja un malestar creciente entre los usuarios habituales, que se encuentran cada día con un entorno más degradado, antihigiénico e incluso peligroso para la salud pública.