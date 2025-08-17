Violencia machista en Guanarteme: detenido un hombre tras agredir a una mujer en plena calle

La violencia machista volvió a hacer acto de presencia este sábado 16 de agosto en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, donde un hombre fue detenido tras agredir presuntamente a una mujer en plena vía pública. Lo más grave del caso es que los hechos ocurrieron ante la mirada de la Policía Local, que patrullaba la zona en ese momento.

La rápida actuación de los agentes de la Unidad Especializada de Género (UE-GOIA) fue clave para frenar la agresión y proteger a la víctima. Sin necesidad de denuncia previa, y al tratarse de un caso de violencia presenciada en directo, los efectivos procedieron a la identificación y detención inmediata del agresor.

La intervención inmediata evitó que la situación escalara a consecuencias aún más graves. La Policía no solo actuó con rapidez, sino que demostró con hechos la importancia de la presencia constante y cercana en los barrios.

La unidad UE-GOIA, creada específicamente para atender y prevenir la violencia de género, responde de forma directa ante cualquier signo de maltrato. En este caso, no fue necesaria ninguna denuncia previa: la agresión fue infraganti, lo que permitió una detención eficaz y sin demora.

El compromiso de la Policía Local: ni una más

A través de sus canales oficiales, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha reafirmado su compromiso firme en la lucha contra la violencia machista, recordando a la ciudadanía la necesidad de denunciar cualquier situación de abuso o agresión.

Con el hashtag #NoViolencia, los agentes insisten en que la colaboración vecinal, la sensibilización y la intervención profesional son esenciales para romper el silencio que rodea muchas veces estas situaciones.