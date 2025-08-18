La actividad portuaria crece un 23,51% por el impulso de los graneles líquidos

El Puerto de Las Palmas cerró julio con un crecimiento del 23,51% en su tráfico total, al superar los 2,89 millones de toneladas frente a los 2,34 millones del mismo mes del año pasado. Según los datos provisionales de la Autoridad Portuaria, el segmento de granel líquido –que incluye petróleo, gas natural licuado y otros productos manipulados a través de tuberías y sistemas de bombeo– registró un aumento del 25,05% en julio y acumula un espectacular 31,11% en los primeros siete meses del año. Con más de 5,49 millones de toneladas manipuladas hasta julio, esta categoría se convierte en el motor principal de la expansión del puerto.

Avituallamiento: combustible y agua para la flota

Parte de los graneles líquidos tiene como destino el avituallamiento de buques, un segmento que también registró un desempeño positivo. En julio se suministraron 245.741 toneladas de productos, lo que supone un incremento del 8,09% respecto al mismo mes de 2024. Dentro de este total, el abastecimiento de combustible creció un 5,29%, mientras que el de agua se disparó un 43,42%. En el acumulado anual, los avituallamientos alcanzan ya 1,73 millones de toneladas, un 1,57% más que en 2024.

Mercancía general convencional y tránsito de carga

La mercancía general convencional –que se transporta embalada o en unidades no contenerizadas– también mostró un incremento del 20,75% en julio y un 26,91% acumulado. Además, el tránsito marítimo–marítimo de mercancías registró un incremento acumulado del 23,36%, con especial protagonismo de la carga, que creció un 27,23%. Estos movimientos ratifican el papel del puerto como plataforma de redistribución atlántica.

Tráfico exterior en alza: más conexión internacional

La navegación exterior, que conecta Las Palmas con puertos internacionales, experimentó un fuerte repunte del 33,31% en julio y del 22,23% en el acumulado anual. Este dato refleja el creciente peso del puerto en las cadenas logísticas globales y su función como nodo de enlace entre Europa, África y América.

Cruceros y contenedores: impulso al turismo y la logística

En el ámbito de pasajeros, los cruceristas, pese a una caída del 52,48% en julio, mantienen un crecimiento acumulado del 21,52%. En cuanto a la carga contenerizada medida en TEU, el puerto registró un 28,30% más en julio y un 11,50% acumulado. Los tránsitos de TEU fueron especialmente dinámicos: 42,46% en julio y 17,62% en el acumulado, con un alza del 22,68% en descargas.

Balance general

En conjunto, el Puerto de Las Palmas supera los 18,74 millones de toneladas en lo que va de 2025, lo que supone un 16,02% más que en 2024. El balance confirma que la combinación de graneles líquidos, avituallamientos, mercancía general, tránsitos internacionales y tráfico exterior explica la aceleración del crecimiento.