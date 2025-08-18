Una década y media a la espera del enlace de Almatriche a Siete Palmas

La conexión de la calle Juan Hidalgo con la avenida Pintor Felo Monzón todavía tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está «tramitando la aprobación del proyecto», según fuentes municipales. Este permitirá reacondicionar una vía que lleva 15 años finalizada por parte de la constructora que desarrollaba el plan parcial de Almatriche, pero que nunca fue recepcionada al entrar en quiebra la compañía. Esta actuación tendrá que ir acompañada de un reacondicionamiento de los enlaces con la circunvalación y los barrios por parte del Cabildo.

Cada día, decenas de vecinos de Almatriche se juegan la vida para ir a Siete Palmas. Algunos cometen la temeridad saltando el quitamiedos y cruzando una vía de enlace a una autovía sin ningún tipo de semáforo, ni paso de peatones. El camino tambiés muy frecuentado los días de partido. La rambla que hay sin abrir al tráfico entre Juan Hidalgo y el final de Felo Monzón es una vía directa para ir hasta los centros comerciales y que además evita la Carretera General de Almatriche, también peligrosa al carecer de aceras -esta obra básica será licitada en breve, según el Consistorio-.

Desde Urbanismo reseñan que deben tramitar el proyecto para a continuación sacarlo a licitación. Este tendrá que ir acompañado de una actuación de la consejería de Carreteras que, según han detallado desde la Corporación insular, consistirá en la reordenación de las marcas viales y cambios en la señalización, principalmente. En cualquier caso, la iniciativa para poner en marcha esta actuación debe partir del Consistorio, relcacan las mismas fuentes.

Ampliación de Almatriche Bajo

La rambla entre Juan Hidalgo Felo Monzón se construyó entre 2007 y 2009. Se trata de una calzada de unos 200 metros de longitud que hace de prolongación natural de la avenida central de Siete Palmas y conecta de manera directa este último barrio con la ampliación de Almatriche Bajo. Ambos extremos hoy día están vallados y la disposición actual de las marcas viales en la rotonda sobre la circunvalación lo único que haría sería complicar el tránsito, de ahí que sea necesaria una reordenación viaria de la zona.

La rambla forma parte del plan parcial de Almatriche, un desarrollo urbanístico que quedó a medias tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La constructora Reyal Urbis entró en concurso de acreedores en 2013. Para ese entonces ya habían construido las nuevas calles -incluidas aceras y farolas-, pero los terrenos -todavía sin edificios a día de hoy- nunca fueron entregados al Ayuntamiento.

Vista de los viales que el Cabildo debe modificar para la apertura de la rambla. / ANDRES CRUZ

Cañas y rabos de gato

En su lugar, las cañas y los rabos de gato colonizaron los parterres donde se tendrían que haber plantado árboles y plantas ornamentales. La maleza ha llegado incluso a superar los dos metros de alto. Además, el cableado de las faroles fue sustraido hace años.

Aunque el Ayuntamiento hizo una batida en 2021 -retiraron 12 toneladas de rastrojos en un par de días-, la maleza ha vuelto a crecer. Ahora habría reasfaltar, revisar el alumbrado y limpiar y ajardinar toda la vía, además de la conexión con la rotonda sobre la GC-3.

La apertura de la circunvalación a finales de los 90 supuso un auténtico abismo entre Siete Palmas y Almatriche. Las vías de enlace que se construyeron sobre los restos de la vieja Carretera del Norte para acceder a la nueva autovía eran provisionales a la espera de los nuevos desarrollos urbanísticos, pero más de 25 años después todo sigue prácticamente igual.