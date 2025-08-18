Dinesh Govindani, el grancanario que enseña el acento de La Isleta en Bollywood y la obra de Pino Ojeda en Mumbai

Hace casi tres décadas, cuando Dinesh Govindani viajó a la India para sorprender a su esposa Vidya, se dio cuenta de que había un gran vacío en la enseñanza y el aprendizaje del español. Nacido en este país asiático, y criado en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria, encontró en esa carencia una inesperada oportunidad cuando su suegro le comentó que había una vacante para profesor. Decidió intentarlo, aunque se encontraba de vacaciones, sin saber que poco después acabaría fundando la Academia de Español. Su pequeña iniciativa se ha convertido con el tiempo en la institución privada que lidera el sector de la enseñanza de este idioma en la India, formando incluso a actores de Bollywood.

Desde la playa de Las Canteras, donde solía disfrutar el periodo estival en su infancia, Dinesh cuenta que la Academia de Español no se limita a los libros para enseñar a sus 2.500 estudiantes anuales, sino que detrás hay toda una inmersión cultural y lingüística con herramientas como la danza o la gastronomía.

Ese enfoque incluye un programa en el que familias de distintos puntos de España hospedan hasta un mes y medio a estudiantes indios para que interioricen el idioma. Por ahora solo hay oferta en lugares como Madrid, Barcelona o Valencia, pero Govindani está dispuesto a que la iniciativa llegue a Canarias.

La obra de Pino Ojeda en hindi

Haciendo un balance entre los dos lugares que puede considerar su hogar, Dinesh asegura que ambos forman una parte muy importante en su vida. "Lo que quiero es llevarme Canarias, La Isleta y Las Canteras a Mumbai. Canarias me ha dado de todo y la India, por todo lado, me ayudó muchísimo a crecer como persona", asegura. Y para fortalecer la conexión entre ambos territorios, nada como traerse bajo el brazo la obra de una escritora y pintora del talante de Pino Ojeda. De hecho, su academia es la escuela oficial en India para la promoción de la artista.

A través del centro formativo, y con la colaboración de la Fundación Pino Ojeda y el Cabildo de Gran Canaria, ya han traducido al hindi dos libros de esta representativa autora canaria. El tercero, que ya está en camino, no es sino una continuación de lo que pretende ser un extenso catálogo de escritoras y escritores de las Islas que podrán leerse por primera vez en caracteres devanagari.

Moverse entre celebridades

Dinesh pierde la cuenta enumerando los distintos proyectos en los que ha colaborado gracias a la academia, que cuenta con seis centros en Mumbai, además de las clases online. Desde trabajos de traducción en televisiones y documentales hasta la intermediación para la presidenta de Chile, su extenso currículum también incluye ser el manager de Jyoti Amge, la mujer más pequeña del mundo.

Con ella ha viajado a Brasil, Colombia, Argentina, España o Estados Unidos, pasando por los platós de Ana Rosa Quintana y American Horror Story, entre muchos otros. Pero ella no es la única estrella con la que ha trabajado, ya que cada vez son más los actores de Bollywood que aprenden español a través de su academia, como Hrithik Roshan o Abhay Deol.

"Hay mucha gente que va de la India a Estados Unidos y, cuando llegan allí, se dan cuenta de que con el español tienen un plus", reflexiona. Así, la creciente demanda de este idioma en Bollywood "ha ayudado muchísimo" a aumentar el interés por aprenderlo en toda la India.

Cosechar interés por el español

Pero antes de que el panorama fuese tan esperanzador, tuvieron que labrar poco a poco el terreno. Junto a Dinesh, su esposa Vidya jugó un papel fundamental con las labores de gestión de la academia en una época en que tan solo ganaron 3000 rupias en un mes, lo equivalente a 30 euros. Por aquel entonces se demandaba mucho más el francés, "pero de español no había absolutamente nada". Por ello, Dinesh tuvo que diseñar sus propios materiales didácticos, que siguen utilizando desde el nivel A1 hasta el B2.

Empezaron a acercarse personas interesadas en el español debido a que cada vez más empresas buscaban expandirse y hacer negocios con países de Latinoamérica, con el hándicap de no conocer el idioma. Desde ahí, con ayuda de la prensa para llegar a la población, su visión fue poco a poco creciendo.

No obstante, el gran impulso llegó hacia el año 2003 con Bollywood, cuando empezaron a subtitular películas e, incluso, doblar algunas. También hicieron el trabajo de traducción a la inversa, de español a inglés para luego llevarlo al hindi, con el "exitazo" que fue la serie de Yo soy Betty, la fea.

Otras de las producciones taquilleras en las que estuvieron implicados son las películas Kites (Cometas), rodada entre Estados Unidos, India y México, o Solo se vive una vez (Zindagi Na Milegi Dobara), grabada en España. La segunda contó con la traducción y el asesoramiento detrás de las cámaras que proporcionó Dinesh, además de que sus protagonistas estudiaron en su misma academia.

Una labor en familia

En la actualidad, Twinkle y Navin, los hijos de Dinesh y Vidya, han tomado las riendas de la academia para modernizarla y gestionar sus redes sociales. "Este trabajo que he hecho durante 27 años no se va a acabar conmigo, sino que va a seguir", relata Dinesh, a lo que añade: "No es solamente un negocio, es una labor que ha resuelto la vida a muchísimas personas. Hoy por hoy, hemos creado muchos profesores y profesoras de español, lo que les ha dado una forma de ganarse la vida".

Su larga trayectoria, marcada por el deseo de "concienciar a las personas de la importancia del español", ha supuesto su aparición en programas como Callejeros viajeros o Conexión Samanta, además de haber sido fixer y colaborado en distintas cadenas de televisión de muchos países para programas de todo tipo. Pero no pierde las ganas de seguir activo: "Queda muchísimo por hacer, aunque sea un reto".