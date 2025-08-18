Zumba, patchwork y fotografía: algunos de los 136 talleres que ofrece la Universidad Popular a partir de septiembre

La Universidad Popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrirá el próximo mes de septiembre el periodo de matrícula para el curso 2025-2026, que contará con un total de 136 talleres y 2.245 plazas distribuidos en los distintos centros repartidos por los cinco distritos del municipio.

La matrícula podrá formalizarse de manera online, desde las 10:00 horas del 15 de septiembre hasta el día 17, a través de la página web de la Universidad Popular ( https://sites.google.com/view/webup ). Asimismo, se habilitará la modalidad presencial para aquellas personas que lo requieran: en horario de mañana, de 10:00 a 13:00 horas, en los centros de Guanarteme, Ciudad Alta, La Paterna, Lomo Blanco y Tamaraceite; y en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, en los centros de La Isleta y Santa Catalina.

La programación de talleres de larga duración de la Universidad Popular para el curso 2025-2026 se ha estructurado en sesiones de dos horas, dos veces por semana, con una duración de entre cuatro y nueve meses. La oferta abarca un amplio abanico de áreas que van desde las artes escénicas, con propuestas como aerobaile, bailes latinos, danza fusión o teatro, hasta las artesanías, donde se impartirán talleres de marroquinería, grabado en cristal, pirograbado, muñequería artesanal o técnicas textiles como dos agujas y ganchillo.

Las tradiciones canarias también tendrán un espacio destacado con cursos de cantos, bailes, guitarra y timple, mientras que en el ámbito musical se ofertarán clases de guitarra moderna y guitarra para divertirse. La formación en nuevas tecnologías incluirá informática para principiantes, internet aplicado a trámites y gestiones, ofimática, iniciación al uso del móvil y el ordenador, dibujo digital con tablet y retoque fotográfico con Photoshop.

El área de salud y bienestar ofrecerá talleres de estimulación de la memoria, tanto de forma tradicional como con ordenador, así como estiramiento y consciencia corporal, estiramiento para mayores de 65 años, gimnasia correctiva, pilates y zumba. En idiomas, se pondrán en marcha diferentes niveles y modalidades de inglés, con cursos orientados a la conversación, la pronunciación, los viajes e incluso una versión teatralizada.

Dentro del sector textil y de la moda, el alumnado podrá elegir entre arreglos y reciclaje de ropa, corte y confección, diseño, iniciación a la costura, patchwork, confección de prendas o el proyecto UP'Telier. La oferta artística y creativa incorporará acuarela, dibujo y pintura anatómica y de retrato, pintura figurativa y abstracta avanzada, anatomía artística, pintura al óleo y acrílica, dibujo y pintura de iniciación, pintura en tela y un proyecto de costura creativa.

Por último, se impartirán talleres de diseño y fotografía, con formación en fotografía de iniciación, fotografía nocturna, fotografía digital, revelado analógico en blanco y negro y el proyecto EnfocArte, así como cursos de estética que incluirán manicura, pedicura y esmaltado, maquillaje, peluquería en niveles de iniciación y avanzado, además de técnicas de trenzado y recogidos.

Asimismo, cada centro complementará su oferta con actividades socioculturales a través del programa INFOUP, que incluirá talleres puntuales de artesanías y textiles, actividades físicas, exposiciones, charlas, cursos de manipulación de alimentos, alfabetización digital, conciertos y funciones teatrales, entre otras iniciativas.