Avanzan las obras de saneamiento en Paseo de Chil

Continúan los trabajos para la mejora del saneamiento en el Paseo de Chil, a la altura del puente que salva la Avenida Juan XXIII, una actuación que mejorará la seguridad estructural del entorno y la capacidad de evacuación de aguas residuales y pluviales.

La primera fase de los trabajos, ya concluida, ha permitido preparar la intervención principal de estos días que ha supuesto la retirada del antiguo colector de 21,5 metros de longitud y a la instalación de una nueva tubería de un metro de diámetro, fabricada con Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) y montada sobre una estructura metálica.

Actualmente, se está desarrollando, en horario nocturno, la segunda fase. Estas tareas comprenden la retirada y demolición de la estructura existente, la colocación de ménsulas en el muro de contención y la instalación de la viga principal, lo que obliga a realizar cortes y desvíos provisionales en el tramo afectado de la Avenida Juan XXIII y en su entorno. Además, está previsto que la próxima semana comience la instalación del nuevo colector.

Entre las medidas adoptadas figuran los cierres puntuales en la Avenida de Juan XXIII a la altura de las intersecciones con Tomás Morales y Pérez del Toro, que impiden la subida de vehículos hacia la Ciudad Alta. Asimismo, se han establecido desvíos en la calle Párroco Villar Reina, tanto en sentido bajada hacia la Avenida Marítima como en dirección al Paseo de Chil.

En el propio Paseo de Chil se mantienen cortes a la altura de la calle Alfonso el Sabio, permitiendo desvíos hacia Ciudad Alta por Párroco Villar Reina y hacia la calle Emilio Ley. El tráfico en sentido Vegueta continúa habilitado por Paseo de Chil en dirección a Mesa y López.

Todas estas actuaciones cuentan con la señalización provisional correspondiente y con personal de apoyo para garantizar la seguridad vial y el acceso a las viviendas y servicios de la zona. Además, los desvíos se han coordinado con la Policía Local, Guaguas Municipales y Global, con el fin de reducir al máximo las molestias a residentes y conductores.

Esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 267.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, forma parte de las actuaciones previstas en el Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, dotado con 857 millones de euros para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la capital.

En paralelo, recientemente se han adjudicado otras dos actuaciones: la renovación de la red de saneamiento de la calle Cayetana Manrique, en Guanarteme, por 623.756,50 euros, y la primera fase de mejora de la red de saneamiento del barrio de La Isleta, por 788.108,50 euros. Ambas redes superan el medio siglo de antigüedad y requieren una renovación integral para garantizar su funcionalidad y sostenibilidad.

A lo largo del último año se han llevado a cabo además importantes actuaciones como la renovación del saneamiento de Las Coloradas, o las desarrolladas en colaboración con la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, Emalsa, en las calles Juan Manuel Durán, Ingeniero Ramírez Doreste o Pi y Margall. A estas grandes intervenciones se suman trabajos de menor envergadura de renovación o ampliación de redes, así como mejoras en la red de pluviales en diferentes barrios de la ciudad.