La generosidad del Puerto con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

El reciente anuncio de la Autoridad Portuaria de construir un parque en su primera fase junto a la pasarela Onda Atlántica nos hace recapacitar sobre la generosidad que ha tenido desde siempre el Puerto de La Luz con Las Palmas de Gran Canaria.

Si nos remontamos a los inicios no debemos olvidar que el parque de Santa Catalina lo mejoró y mantuvo la desaparecida Junta de Obras de los puertos de La Luz y Las Palmas hasta que se lo cedió a la ciudad en la década de los 50 del pasado siglo y que los jardines junto al Castillo de La Luz como antesala del muelle Pesquero, también fueron creados por el Puerto y luego traspasados a la ciudad.

Los magníficos jardines creados a la entrada del Muelle Grande donde solo habían unas explanadas polvorientas, igualmente fueron promovidos por la Junta de Obras cuando estaba al frente de la misma aquel recordado ingeniero Rafael Picó que se trajo desde Pontevedra al especialista en jardines Manuel Vidal. Luego se traspasaron a la ciudad, pero sin pena ni gloria porque esta no los ha mimado con el mismo cariño que pusieron sus fundadores.

Pero si continuamos con la lista todos los terrenos junto a las calles Simón Bolívar y Eduardo Benot, junto a los edificios Miller y Elder, hoy denominados Plaza de Canarias, también los cedió la Autoridad Portuaria para uso y disfrute de los ciudadanos, sin olvidar que la construcción de la Avenida Marítima desde el parque de San Telmo hasta Las Alcaravaneras fue una concesión del Puerto a la ciudad.

Por ello resulta una vez más la colaboración desinteresada del Puerto, donde el haber tiene un balance positivo en favor de los rectores portuarios que no solo han trabajado para el negocio marítimo, sino colaborando de forma altruista al mayor prestigio de esta urbe que tiene el sello de ser la capital más importante de Canarias. Como vemos el Puerto no olvida a la ciudad, al contrario la ha engrandecido.