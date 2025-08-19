Las Palmas de Gran Canaria, como Vigo: la ciudad compra en agosto 30 nuevas decoraciones para la Navidad

Las Palmas de Gran Canaria renueva la iluminación navideña de la ciudad con la adquisición de una treintena de nuevos elementos, que contarán con tecnología LED que garantice un bajo consumo energético y una larga vida útil del producto.

El material contará con tecnología LED de alta eficiencia, asegurando un bajo consumo energético y una larga vida útil. Asimismo, será resistente al agua y al polvo con una protección IP65 -norma utilizada para medir la resistencia de los productos electrónicos- o superior, que deberá garantizar la resistencia a la corrosión y la intemperie, y el cableado deberá evitar filtraciones de agua para garantizar la seguridad eléctrica.

Otros materiales adquiridos están un ángel trompeta con alas de seis metros de altura, cuatro árboles 3D, un árbol de estopa verde de 10 metros de altura, o una estrella fugaz en 3D.

El área de Vías y Obras y Alumbrado ha adjudicado el contrato por 236.256 euros y recoge el suministro de un gran árbol de 10 metros de altura, bolas de Navidad transitables, conos gigantes o un nacimiento en 3D, entre otros.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha indicado que "con esta nueva inversión seguimos mejorando la iluminación navideña de la ciudad, incorporando elementos innovadores y sostenibles que contribuirán a realzar la celebración de estas fechas tan especiales en nuestras calles y plazas".

"Queremos que la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria sea una experiencia para todos los vecinos y vecinas, pero también para quienes nos visitan con elementos de gran formato y diseños atractivos, siempre garantizando la eficiencia energética y la seguridad", ha añadido.

Imagen de archivo de una bola de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

El Ayuntamiento impulsa cada año un amplio programa de actividades por la Navidad, que el año pasado se desarrolló bajo el lema 'Brilla la Navidad', con más de 3 millones de puntos led repartidos por toda la ciudad.

Además, se crearon espectáculos lumínicos en Las Canteras, con una gran bola de Navidad en la zona de La Puntilla. La Plaza de Santa Ana fue el epicentro de la decoración navideña con seis ángeles gigantes de 12 metros de altura que flanquearon la plaza.