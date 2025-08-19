El Puerto reúne a expertos para analizar su futuro y su relación con África

El Puerto de Las Palmas reunirá en octubre a varios expertos para analizar el presente y el futuro de la actividad portuaria en el recinto portuario de la capital de Gran Canaria y el archipiélago canario, así como el panorama internacional del transporte marítimo, durante la celebración del Shipping Canary Island organizado por la Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios de Canarias, Oneport.

Bajo el lema ‘Tendencias globales del transporte marítimo: el futuro de los puertos canarios’, el colectivo presidido por José Mayor pretende «fortalecer el posicionamiento internacional del Puerto de Las Palmas como hub estratégico en el Atlántico Medio».

El Puerto de Las Palmas se distingue por su papel crucial en el abastecimiento de buques desviados desde el Mar Rojo hacia África y por su relevancia en el sector energético offshore. Este congreso marítimo se perfila como la plataforma idónea para analizar, debatir y consolidar esta posición estratégica en el Atlántico Medio y para los puertos canarios en general.

Con la mirada en África

Los días 20 y 21 de octubre se celebrarán dos jornadas en las que se profundizará sobre el «presente y futuro del transporte marítimo y las infraestructuras portuarias con un enfoque especial en África y su creciente protagonismo en la dinámica mundial», aprovechando la experiencia y conocimientos de «figuras de referencia» en el tráfico marítimo entre África, Europa y América.

´José Mayor, presidente de Oneport. / Andrés Cruz

José Mayor asegura que uno de los tres objetos que tiene Oneport, «aparte de la formación y de la representación de nuestros asociados en organismos oficiales, es la de promoción exterior del Puerto», lo que hace «absolutamente necesario» la organización de esventos como el Shipping Canary Island e «invitar a clientes simpatizantes, operadores, transitarios, consignatarios del exterior».

«El tráfico marítimo portuario es cambiante y hay que actualizarse para estar siempre en primera línea», añade el presidente de Oneport, quien destaca la calidad de los ponentes que participarán en esta iniciativa. El Puerto de Las Palmas es «un puerto estratégicamente bien situado, un punto referente en la zona», sin embargo, hay que cuidar y mantener a los clientes, «mucho más ahora cuando el mercado internacional se revuelve a causa de los aranceles y el despertar que parece que le va a llegar a África».

Entre los ponentes que participarán en esta cita se encuentran Alberto Camarero, profesor titular del departamento de Ingeniería Civil, Transporte y Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid; Fernando González Laxe, expresidente de Puertos del Estado; Susana Broco, consultora de bunkering; Alfredo Serrano, director de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros; Óscar Rodríguez y Anna Palau, cofundadores y directores de Aiba Sea Lines; Ignacio Pino de la Chica, vicepresidente del Consejo Económico Marruecos – España; Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y exrepresentante de varias organizaciones pesqueras; Rafael Fernández, presidente de ISSA; Tomás Azcarate, presidente de Marinas de España; Antonio de la Ossa, experto en cumplimiento comercial, estrategia fiscal y excelencia regulatoria; y David Monge, director del Área Sur de Prosegur.

Temáticas

Los temas que se abordarán durante este seminario incluirán estrategias portuarias en tiempos de incertidumbre y oportunidades para Canarias, realidades del provisionista en el sector marítimo, retos del comercio internacional con aplicación a Mercosur, estrategias marítimo-portuarias ante nuevas disrupciones en el transporte internacional de los puertos atlánticos, y el papel clave de los puertos en el sector turístico del mar y la economía azul.

José Andrés Moo y José Mayor. / La Provincia

Además de las conferencias, el evento de Oneport contará con mesas redondas sobre emergencia marítima y banca, así como sobre cómo hacer negocios con África. Participarán Andrés Aroca, director comercial de Negocio Internacional de Bankinter; Isabela Gómez, coordinadora de operaciones y gestora de proyectos de Orbital EOS; Merce Matarín, directora de Negocio Comercial Exterior Empresas en CaixaBank; Jesús Alarcón, ingeniero naval de Consultans; y Woo Sung Chang Kim, presidente de la Asociación Atlántica de Emergencias Marítimas.

Apoyos

Oneport está captando apoyos para la celebración del Shipping Canary Islands, al que recientemente se sumó Morpul tras una reunión entre José Mayor y el desarrollador de negocios de la empresa y presidente de Provicanarias, José Andrés Moo, quien con esta apuesta quiere mostrar su firme compromiso con el desarrollo del sector logístico y portuario en Canarias.

Junto a Morpul y Provicanarias, están colaborando otras empresas e instituciones, a quienes Mayor agradece su implicación.