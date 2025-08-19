Los retrasos en la mejora de la sede dejan al Cono Sur sin Universidad Popular por tercer año

El Cono Sur tampoco tendrá oferta educativa de la Universidad Popular de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 2025/2026, al menos en este primer semestre. Los continuos retrasos en el acondicionamiento del antiguo colegio Carlos Navarro, en el paseo de San José, y la presencia de una persona que pernocta en el inmueble desde hace ocho años, han impedido la apertura de unas instalaciones que pretendían ser todo un referente en Canarias en el ámbito de la enseñanza no reglada.

La reforma del Carlos Navarro, realizada inicialmente con fondos europeos del programa Edusi para rehabilitar el Cono Sur, comenzó a principios de 2022. Los trabajos, con un coste de 800.000 euros, terminaron en 2023 y fueron recepcionados por el entonces alcalde, Augusto Hidalgo. Con esta primera fase se rehabilitaron dos edificios del antiguo colegio, sin actividad docente de infantil y primaria desde 2012, cuando cerró.

Continuos retrasos en la obra

La segunda fase de la rehabilitación no fue adjudicada hasta finales del verano de 2023, por lo que, por mucho que el plazo de ejecución inicial fuera de seis meses, la apertura en aquel curso se tornó imposible. Lo cierto es que los continuos retrasos en estos trabajos, con varias ampliaciones, hicieron que tampoco se pudiera poner en marcha el centro en 2024, como prometieron. Tampoco podrá estarlo este año al no contar todavía con conexión eléctrica, según explican fuentes municipales.

La primera fase consistía en la rehabilitación de dos edificios, haciéndolos más accesibles, instalando por primera vez ascensores, además de impermeabilizar cubiertas y reparar fachadas. La segunda, adjudicada por un millón de euros, contemplaba el acondicionamiento de los exteriores e incluía la renovación del saneamiento, del ajardinamiento y dar accesibilidad al espacio.

Queda pendiente de licitación una tercera fase. Esta incluiría la rehabilitación de los edificios restantes, incluido el más icónico del conjunto, por lo que se completaría la puesta a punto del recinto, construido en los años 20 del siglo pasado como escuela para San José. Hidalgo cifró en 2023 en tres millones el coste de las tres fases, aunque a buen seguro será más.

Un ocupa desde hace ocho años

A los problemas que se han producido en la rehabilitación habría que añadir que el inmueble sigue sin estar equipado -esto ha pasado en más ocasiones, el Ayuntamiento rehabilita espacios y después tarda en equiparlos-. Además, en la zona sin rehabilitar pernocta una persona desde hace al menos ocho años. Incluso, los vecinos y obreros aseguraban que robaba material de obra.

El Ayuntamiento de la capital inició el procedimiento para el desalojo hace un año. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo dio el visto bueno el pasado mes de julio para proceder al desalojo, aunque en todo momento la persona que ha estado ocupando este espacio público ha manifestado que no tiene intención de marcharse. El lanzamiento está previsto para mañana jueves.

La sede de la Universidad Popular en el Carlos Navarro, pretendía sustituir a la que estaba situada en San Cristóbal, peor comunicada y cuyo inmueble es el futuro Edificio Cachalote, que estará dedicado a actividades de la economía marítima. Cuando esté terminada, la de San José será la mayor de Canarias y estará dedicada a los contenidos isleños, con talleres de cestería, alfarería y telares, además de una biblioteca.