Tomy Armas: el taxista que no pierde el hilo
Tomy Armas sirve tanto para un roto como para un descosido, combina su vida al volante con su pasión por el ganchillo, de esta forma, desafía los estereotipos de género y convierte cada pausa del tráfico en un momento de evasión
Los taxistas son un termómetro de la ciudad: miden la economía, la seguridad ciudadana y las inquietudes que viajan en silencio entre un asiento y otro. Tomy Armas lo es, pero su pulso también late en la cadencia de su aguja de tejer. Desde hace dos décadas recoge y translada a desconocidos, y en cada pausa del tráfico —un semáforo, una parada, una espera— convierte el tiempo muerto en hilos vivos, urdidos en ganchillo.
La escena no pasa desapercibida. Clientes y peatones reaccionan con asombro cuando lo encuentran dando puntadas entre trayecto y trayecto. Algunos le hacen comentarios, otros le toman fotos. La curiosidad se intensifica al descubrir quién está detrás de la aguja: un surfista musculoso, cubierto de tatuajes, que dedica su tiempo libre a tejer prendas de crochet.
Algunos lo llaman «el taxista más tierno». Sin embargo, no todas las reacciones han sido positivas: hay quienes se atreven a lanzar frases homófobas solo porque un hombre teje, cuestionando una actividad que, según Tomy, le aporta «tranquilidad, serenidad y lo ayuda a evadirse».
En algunas mercerías aún ha recibido respuestas cargadas de prejuicio: «mejor que venga la señora que cose», le replicaron en una ocasión. Tomy elige ignorar esos comentarios y no esconderse. Teje todos los días, busca cualquier pretexto para hacerlo: en la playa, antes de surfear, mientras espera en la consulta del médico o frente a una película en casa. La aguja, para él, sustituye al scroll del teléfono.
En cambio en su mercería de confianza, 'Palacio de las Lanas', nunca se ha sentido juzgado, las dependientas lo tratan como a un cliente habitual. Lo ven llegar a diario para comprar hilo, preguntar por técnicas de costura o pedir consejo sobre qué material conviene para cada prenda. La dueña del comercio, Déborah Ramos, explica que muy pocos hombres entran al local con la naturalidad de Tomy: «Algunos piden las telas en voz baja o dicen que es un recado para su mujer».
Beneficios de hacer ganchillo
La propietaria del negocio cree que si más personas practicaran pasatiempos manuales, el mundo sería mejor. «Esta actividad mantiene la mente en calma, anclada al presente y lejos de la violencia», asegura. Además, destaca los beneficios prácticos: «desarrolla psicomotricidad, cálculo, coordinación y agilidad tanto manual como mental, lo que fortalece la memoria y contribuye a prevenir enfermedades degenerativas como el alzhéimer».
Romper estereotipos es también parte de la motivación de Tomy desde que aprendió esta actividad de 'sus viejitas', como él les llama cariñosamente, hace dos años en la Asociación de vecinos de Bañaderos. Enseña a sus hijos pequeños a tejer y ellos lo asumen con naturalidad, sin prejuicios. Para él, abrirles ese abanico de posibilidades significa permitirles elegir quiénes quieren ser y con qué quieren entretenerse, al margen de los roles de género.
