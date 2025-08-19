'Ven a mojarte': juegos acuáticos en el Parque Las Rehoyas

'Ven a remojarte en Ciudad Alta', se celebra el próximo sábado 23 de agosto con juegos acuáticos infantiles que se desarrollará en el Parque de Las Rehoyas para continuar con la dinamización de los espacios públicos del distrito.

La actividad dará comienzo a las 11:00 horas con dos hinchables acuáticos para los más pequeños y pequeñas. Posteriormente, a las 12:00 horas, tendrá lugar el lanzamiento de espuma en el entorno de las fuentes transitables del Parque de Las Rehoyas.

Al mismo tiempo, el Distrito Ciudad Alta continúa con Parques Creativos, que a lo largo de este verano está recorriendo los diferentes barrios del Distrito con juegos, talleres, música y actividades para los más pequeños y pequeñas, que pueden disfrutar junto a sus familias.

Se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Distrito Ciudad Alta. La concejala del Distrito, Betsaida González, ha señalado que "esta iniciativa es una oportunidad para que los niños y niñas del distrito disfruten de un día diferente, con juegos y actividades refrescantes pensadas para ellos y ellas, y al mismo tiempo continuamos fomentando la convivencia vecinal".

"Desde la Concejalía seguimos dinamizando los espacios públicos de Ciudad Alta, acercando propuestas de ocio gratuito y familiar a los distintos barrios, para que la ciudadanía pueda disfrutar de su tiempo libre sin necesidad de desplazarse fuera de su entorno", ha añadido González.

La fiesta se suma a otras actividades organizadas por el Ayuntamiento como la iniciativa Parques Creativos, "con la que hemos llenado plazas y parques del distrito de talleres, juegos y actividades culturales, contribuyendo a fortalecer el tejido social y ofreciendo alternativas de ocio saludable para la infancia y las familias", ha explicado la concejala del Distrito Ciudad Alta.

Esta iniciativa, que se desarrolla las tardes de los viernes, comenzó el pasado mes de julio en el Parque Juan Pablo II de Siete Palmas, Plaza Don Benito de Schamann, Parque Jardines de Buenavista en Escaleritas y la plaza María Madre de la Iglesia en el Residencial Cruz de Piedra.

Este agosto ya visitó el Parque de Las Rehoyas y la Plaza Jacinto Benavente de Altavista, y continuará este viernes en el Parque Escritor Antonio Zaya Vega de Las Torres para finalizar en la plaza de la Unidad de Barrio Atlántico.

Uno de los principales objetivos, además de fomentar la actividad física y cognitiva de la infancia y favorecer su socialización, es seguir impulsando la dinamización de los espacios públicos de Ciudad Alta.