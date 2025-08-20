Café, panela y chocolate: el mercado que trae a Canarias productos de una veintena de países del sur global

Desde el chocolate de Ecuador hasta las especias de la India, un rincón de Las Palmas de Gran Canaria reúne centenares de productos elaborados por comunidades de casi 20 países del sur global. El Equimercado, de la Fundación Adsis, es una iniciativa de comercio justo que lleva funcionando desde 1993 y hace cuatro años abrió su primera tienda física del Archipiélago en la capital grancanaria, donde algunos de los productos estrella son el café, la miel, la panela, los chocolates, las galletas o las infusiones.

El proyecto arrancó a través de mercadillos solidarios en parroquias y colegios, y fue aumentando poco a poco su oferta, la cual también abarca una amplia gama de cosméticos naturales cada vez más demandados. Además, el Equimercado estrenó este año su tienda online, a semejanza de la que ya venía funcionando en la Península.

Productos veganos

Ecuador, Perú, Sri Lanka, Chile, México, India, Egipto, Marruecos, China, Japón, Lesoto o Brasil son algunos de los países en los que tienen acuerdos con casi una veintena de cooperativas que les permiten ofrecer un catálogo que supera los 300 productos. A excepción de la miel, todos son veganos.

En cualquier caso, la prioridad de esta iniciativa no son los negocios, sino fortalecer el comercio justo y la independencia de las comunidades productoras. Por ello, paralelamente, Adsis organiza campañas de sensibilización con institutos y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de concienciar a la juventud sobre las desigualdades en el mundo y enseñarles formas responsables de consumo.

Pequeñas cooperativas de mujeres

Según cuenta el coordinador del área de comercio justo de Adsis en Canarias, José Ramírez Sánchez, suelen trabajar con pequeñas cooperativas conformadas por mujeres. Una de ellas, ubicada en la provincia de Chimborazo de Ecuador, se hace llamar Las mujeres de la quinua. Tal y como rememora Ramírez, llevan más de 25 años colaborando a través de la Fundación Maquita, con la que también comercializan la panela, uno de los productos que tiene mayor demanda en las Islas.

Entre ese grupo de agricultoras se encuentra Elena Coro, quien relata en un vídeo la importancia que tiene este grano: "Gracias al cultivo de la quinua nosotras estamos mejorando nuestra situación económica y nos sentimos muy orgullosas". Myrian Yuquilema, otra de las integrantes, lo resume así: "Alimentamos a nuestra familia y mantenemos viva nuestra cultura. La quinua es vida para nosotras".

El catálogo del Equimercado, lejos de reducirse a unos productos fijos, procura ir innovando progresivamente en su oferta. Algunas de las últimas incorporaciones son las cremas de tahini, el baba ganoush o las gominolas veganas, que van teniendo un éxito creciente.

Precios y beneficios

Ramírez apunta que entre los usuarios de Adsis hay muchas personas que provienen de Sudamérica, por lo que valoran especialmente el poder encontrar determinados productos de sus países de origen en las estanterías del Equimercado. Sea como fuere, considera que buena parte de la sociedad canaria está concienciada sobre este tipo de comercio, si bien puede haber dificultades para acceder a ellos por su precio. "A veces esos valores los dejas un poquito de lado porque lo que prima es el bolsillo, la capacidad de gasto que tienes", razona.

A su lado, el dinamizador del área de voluntariado y participación, Jonatan Alonso López, matiza que hay muchas ganas de colaborar sobre todo entre la gente joven, que tiene la oportunidad de organizar sus propias actividades, mercadillos y otras acciones solidarias después de recibir la formación por parte de Adsis.

Por medio de los talleres, hacen hincapié en los beneficios que presenta este modelo tanto para el medioambiente como para las personas que hay detrás de las comunidades productoras. "Lo que intentamos es hacerles ver que se pueden mejorar las cosas. Tampoco se trata de cambiar de la noche a la mañana nuestra manera de consumir, pero sí implementar pequeños actos", valora.