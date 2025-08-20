La desaparición del cartel de Sovhispan: huella de la relación España–URSS en Canarias

El histórico cartel de la consignataria Sovhispan, que era un símbolo de la relación entre la España franquista y la Unión Soviética, se encuentra en paradero desconocido. Al menos así lo denuncia la asociación Insula Signa, que asegura que el rótulo «fue retirado en silencio y sin cámaras» del Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas por la Autoridad Portuaria.

El letrero, con el nombre de la empresa Sovhispan escrito en rojo y, por debajo, en azul, las palabras rusas МАГАЗИН СОВИСПАН (tienda Sovispan), permaneció durante décadas en lo alto de la estructura de un generador eléctrico y fue retirado en 2016 durante los trabajos de construcción del acuario Poema del Mar. Desde marzo de 2021, este colectivo lo reclamó por «el gran interés histórico, identitario y simbólico» de este rótulo, una petición que han reiterado desde entonces sin éxito.

Puerto de operaciones ruso

Cuando la URSS adoptó al Puerto de Las Palmas como puerto de operaciones, atraída por los caladeros africanos a mediados de la década de los sesenta, en los barrios más próximos a La Luz se generó una actividad económica y comercial dirigida a los marineros soviéticos, al igual que ha ocurrido con otras nacionalidades como la coreana o la japonesa, que también escogieron este rincón del Atlántico como base para su actividad pesquera.

El torreón, en 2015, con el cartel que ahora busca Insula Sigma. / La Provincia

Poco después, en 1971, la URSS y España crearon la empresa Sovhispan, que inicialmente actuaba como consignataria y poco a poco fue ampliando su ámbito para encargarse de atender a las navieras de eses país en todo lo que precisaban, tanto en lo relativo a provisiones y documentación, como a reparaciones. La mitad de esta empresa pertenecía a la Compañía General de Tabacos de Filipinas y Vapores Suardíaz, y la otra mitad era propiedad de Sovrybflot, la agencia estatal rusa para el comercio exterior.

Reivindicación

Insula Signa lleva desde el 4 de marzo de 2021 reclamando este cartel histórico a la Autoridad Portuaria, y apela ahora a la Ley de Transparencia para conocer su destino. Esta asociación cultural tiene como objetivo recuperar y proteger el patrimonio gráfico, formado por la gráfica comercial y los rótulos del paisaje urbano, y aspira a ser un «instrumento para el estudio, divulgación y protección del patrimonio gráfico».

El 12 de julio de 2022, todavía sin respuesta de la institución del Puerto, registró «una nueva solicitud» a través del Portal de Transparencia y 14 días después recibió una comunicación en la que la Autoridad Portuaria le explicaba que se había demolido «la mayor parte de las instalaciones de la concesión de ocupación de dominio público que tuvo la empresa Sovhispan entre los años 2004 y 2005», quedando la estación eléctrica donde estaba el cartel únicamente.

Sin datos

En la respuesta se afirmaba que desde entonces «no se ha realizado ningún seguimiento específico del supuesto rótulo que identificaba esta empresa, ni hay constancia de documentación o expediente al respecto. Se desconoce el estado en el que se encontraba dicho cartel, aunque no sería difícil suponer que este tipo de elementos expuestos en el exterior a cierta altura sin ningún tipo de resguardo, durante un largo periodo de tiempo, debía presentar un importante deterioro ocasionado por las propias variables meteorológicas (exposición solar, viento, humedad, lluvia…) y su cercanía al mar».

El torreón en 2019, justo antes de su demolición, ya sin el cartel de la consignataria hispano-rusa / Andrés Cruz

Cuando en 2019 se procedió a la demolición de la estación transformadora, añadía, no constaba «referencia alguna sobre letreros o cartelería entre los elementos a demoler», puesto que el rótulo había sido retirado tres años antes.

Llamamiento general

Cuatro años después de su primer intento, Insula Signa vuelve a intentar conocer el paradero del cartel histórico Sovhispan que formó parte de la historia del Puerto de La Luz, de Las Palmas de Gran Canaria y de las propias relaciones internacionales de España, y ha remitido «de nuevo una solicitud de información vía Ley de Transparencia». Además, la asociación hace un llamamiento a la ciudadanía y pide que «si alguien sabe algo, fue testigo de su retirada o lo ve en algún lugar» se lo notifique.