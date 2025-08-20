Las Palmas de Gran Canaria concluye los campus deportivos con más de 3.000 participantes

La próxima semana bajará el telón de los campus de verano del Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Las Palmas de Gran Canaria, en los que han participado más de 3.000 niños y niñas durante los dos últimos meses. Una propuesta que ha llenado distintos rincones de la ciudad de actividades pensadas para el ocio saludable de los más pequeños.

En estos espacios, los menores han podido hacer deporte, jugar y conocer nuevos amigos, mientras sus familias encontraban un respiro para conciliar la jornada laboral con el cuidado de los hijos, algo que no siempre resulta fácil en verano.

El complejo deportivo López Socas ha sido la principal sede de la iniciativa, con decenas de niños y niñas participando cada día en juegos tradicionales y actividades deportivas. Pero no ha sido el único: el IMD habilitó también los pabellones García San Román (Ciudad Alta), Jardín de Infancia (Isleta-Puerto-Guanarteme), Leoncio Castellano (Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya), El Batán (Vegueta, Cono Sur y Tafira) y la playa de Las Alcaravaneras (Centro).

Además de las actividades, los campus han ofrecido servicios como recogida temprana desde las 7:30 horas y comedor con menús equilibrados. Los precios, que se han mantenido estables respecto a años anteriores, iban desde 26,75 euros semanales sin comedor hasta 39,75 con este servicio, con un suplemento de 10 euros en el caso de la recogida temprana.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitaron el López Socas, la sede con mayor participación, para hacer balance de la iniciativa. «Es fundamental que los pequeños tengan su espacio y se diviertan», destacó Darias. Campoamor, por su parte, asegura que el objetivo pasa por «fomentar la práctica deportiva durante los meses estivales».

Con el fin de garantizar la igualdad de acceso, cada año se reserva un 10% de las plazas a familias en situación vulnerable a través de la Concejalía de Bienestar Social.

La programación ha sido variada: deportes de equipo, psicomotricidad, baile, teatro, manualidades, reciclaje y, en el caso de Las Alcaravaneras, actividades acuáticas. Una combinación que ha favorecido la convivencia, la socialización y la creación de hábitos de vida saludable entre miles de niños y niñas de la ciudad.