El PP exige incorporar la lista de reserva de bomberos tras un incendio en San Cristóbal

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, exigió ayer a la alcaldesa capitalina, Carolina Darias, que active «de inmediato» todos los mecanismos para reforzar el cuerpo de bomberos de la ciudad y permita la incorporación de los 30 bomberos que llevan dos años disponibles en una lista de reserva.

La portavoz popular señaló en un comunicado que el martes se produjo un incendio en un edificio en el Polígono de San Cristóbal, en una vivienda de la calle Córdoba, que tuvo que ser atendido desde el parque central de Miller, al encontrarse cerrados los parques de Vegueta -el más cercano al incidente- y de La Isleta, por falta de efectivos.

Los vecinos denunciaron «que los bomberos tardaron demasiado en llegar al lugar», pese a existir un parque cercano, que permanece cerrado por falta de personal. Además, se da la circunstancia de que el servicio solo contaba con 11 bomberos en el Parque Central, un número «a todas luces insuficiente para atender a la novena ciudad de España, con más de 380.000 habitantes».

Plantilla cubierta al 80%

Por su parte, la alcaldesa matizó a los medios que el martes se intervino «con la máxima profesionalidad y diligencia». Darias apuntó que actualmente están inmersos en los turnos de vacaciones y que también «se da la circunstancias que en algunos parques hay alguna incapacidad temporal»; en cualquier caso puntualizó que la plantilla está cubierta al 80%, «ya quisiéramos eso para muchos otros servicios».

La portavoz del PP recordó además que en los grandes actos de la ciudad, como los Carnavales o en las recientes fiestas de San Lorenzo, donde la quema de los tradicionales fuegos es su principal atracción, se están contratando bomberos privados para suplir los huecos. «Supone un mayor costo para las arcas municipales, además de generar una sensación de inseguridad al no disponer del personal necesario», matizó.