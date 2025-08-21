Un barco de récord en el Puerto de Las Palmas: el 'Constellation' se arma camino a Oceanía

A las plataformas petrolíferas que ocupan la prolongación del dique Reina Sofía del Puerto de Las Palmas se ha unido estos días el Constellation, uno de los barcos para tender tuberías y realizar trabajos submarinos de la compañía italiana Saipem.

Este buque, que navega bajo bandera de Bahamas y fue construido en 2014, es uno de los más avanzados de su clase gracias a su grúa de 3.000 toneladas, su versatilidad, su alta maniobrabilidad y su velocidad de tránsito.

El Constellation, con 178 metros de eslora y 48 de manga, y capacidad para 239 tripulantes, está preparado para colocar tuberías rígidas enrolladas o flexibles en aguas ultraprofundas, así como realizar elevaciones de materiales pesados y construcciones submarinas.

El 'Constellation' de la compañía italiana Saipem, en el Puerto de Las Palmas / La Provincia

Pruebas con la pontona de popa

La estancia de este megabuque en el Puerto de Las Palmas durará más de un mes. Francisco González, director comercial de Hamilton y Cía, empresa que atiende las necesidades del armador, explica que la previsión es que permanezca en La Luz hasta el 30 de septiembre, aunque no todo este tiempo en el Reina Sofía. Hasta ahora, sus escalas eran solo para relevar tripulación y realizar operaciones de bunkering, salvo en 2022, cuando aprovechó su paso para poner a punto de su grúa, pero en esta ocasión la actividad será más compleja.

El 'Constellation' visto desde el dique Reina Sofía / La Provincia

Desde su llegada este miércoles, su actividad incesante se centra en pruebas de carga con la pontona de popa, una plataforma flotante sin propulsión de 3.000 toneladas, levantada por su grúa. Estas maniobras son para Hamilton «todo un hito en el Puerto de Las Palmas».

Este jueves se trasladará a la terminal de Hamilton, donde además de pruebas y reparaciones, el Constellation cargará piezas extremadamente pesadas, dejadas previamente en La Luz por otro buque. La primera, de 400 toneladas, será embarcada entonces.

Hacia Oceanía

Una vez finalice la operativa en el Puerto de Las Palmas, el Constellation se dirigirá a Oceanía, donde Saipem desarrolla proyectos como el gasoducto Scarborough y la Planta de Urea de Perdaman, la mayor de Australia y una de las más grandes del mundo, además de otros proyectos offshore en Australia y Guyana.

Saipem adquirió el Constellation en 2018 por 275 millones de dólares, después de demostrar su alta capacidad al batir un récord en el Golfo de México en 2015, cuando tendió 3,2 kilómetros de tuberías a 2.246 metros de profundidad con una tensión de 632 toneladas, la máxima registrada en este tipo de operaciones offshore. Teniendo encuenta que puede navegar a través del hielo y cuenta con el sistema de posicionamiento dinámico más avanzado del mercado, la empresa destinó inicialmente este buque a labores en el golfo de México, el mar del Norte y la costa noruega.

Vista parcial de la grúa de este barco perparado para el tendido de tuberías a grandes profundidades. / La Provincia

Alianza entre compañías

El director comercial de Hamilton, Francisco González, asegura que Saipem es uno de los clientes afianzados de la compañía y que, al igual que ella, «ha escogido el Puerto de Las Palmas como hub» para las operaciones que realiza en la costa oeste de África.

De hecho, se espera próximamente la llegada de otro buque de Saipem a este recinto portuario, reafirmando la apuesta y confianza en los servicios marítimos de Gran Canaria.