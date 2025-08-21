Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Salud Pública, continúa desarrollando una intervención especial para intensificar las tareas de desratización en un descampado ubicado en el barrio de La Paterna, junto a la Carretera del Norte y el parque Juan Alemán. Esta actuación, coordinada por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, que dirige Carmen Luz Vargas, ha comenzado con el tapiado de orificios y madrigueras por parte del personal de Vías y Obras y ha incluido, además, la retirada de 107 aves —43 gallos, 43 gallinas y 21 pollos— a cargo de una empresa especializada.

Dicha empresa ha aplicado lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal, que obliga a introducir a las aves en jaulas diferenciadas para evitar daños, y ha seguido un protocolo específico destinado a minimizar el estrés de los animales. Una vez capturados, los ejemplares han sido trasladados a granjas.

Cebos específicos

Esta intervención también ha supuesto medidas complementarias para el control de la población de roedores en la zona. Así, personal del Servicio Municipal ha aplicado en las últimas fechas en el descampado, el alcantarillado y su entorno un cebo específico diseñado para resultar atractivo a los roedores.

En este sentido, las revisiones periódicas, realizadas cada dos días, han confirmado la ingesta del cebo y han permitido constatar un descenso en la población de roedores, que continuará reduciéndose progresivamente en las próximas semanas.

Otros puntos de la ciudad

Por otro lado, el Ayuntamiento tiene previsto continuar con nuevas actuaciones en distintos puntos de la ciudad donde se ha detectado la presencia de gallos y gallinas. Tras esta primera fase en La Paterna, las próximas intervenciones se llevarán a cabo en barrios como Las Majadillas, Miller Bajo, Lomo Blanco, la carretera de La Matula y la Urbanización 5 Continentes, a los que se sumarán otros espacios del municipio en fechas posteriores.

Estas aves, al encontrarse fuera de su hábitat natural, atraen a otras especies, constituyendo un riesgo en la vía pública, ya que pueden cruzar las carreteras y provocar accidentes.

Nuevo contrato de control de plagas

El Ayuntamiento, además, ha adjudicado recientemente el nuevo contrato para el servicio de control de plagas urbanas por un importe de 821.593,02 euros y una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de tres anualidades adicionales.

El contrato contempla la prestación de un servicio esencial para el mantenimiento de la salubridad pública, mediante la aplicación de técnicas específicas para el control de plagas. Estas actuaciones permitirán, en función de cada caso, la eliminación completa de la plaga o el control de su población, manteniéndola por debajo del umbral de tolerancia.

Reclamaciones ciudadanas

El servicio también contempla intervenciones en espacios con mayor incidencia de plagas, considerados puntos críticos, así como la atención y evaluación de las reclamaciones ciudadanas en las zonas afectadas, que podrán ponerse en contacto con el servicio a través del correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.

Por otro lado, además del control ordinario, la empresa deberá desarrollar dos campañas intensivas de lucha contra roedores: una en primavera (abril y mayo) y otra en otoño (octubre y noviembre), utilizando productos con mayor concentración o principios activos alternativos para incrementar su efectividad.