Darias sobre la protesta de los vecinos de Las Torres: "La palabra expropiación nunca ha estado sobre la mesa"

La alcaldesa, Carolina Darias, subrayó tras la última concentración de los vecinos de Las Torres que llevaron su protesta hasta la barra de la playa de Las Canteras, que la palabra expropiación "nunca ha estado sobre la mesa".

Aseguró que el temor que han manifestado en varias ocasiones los residentes del barrio ante la futura actualización del Plan General de Ordenación (PGO) de 2012 y que podría afectar a 127 de sus viviendas, "lo han puesto otras y otros sobre la mesa" y añadió que "nunca en la historia del Urbanismo en Canarias, un informe ambiental ha dado para tanto".

Recordó que es, a partir de ahora, cuando empieza el proceso de ordenación propiamente dicho. "Quienes han infundido ese medio y ese temor tendrán que responder por su irresponsabilidad".

"El contador de la ordenación está a cero"

Darias destacó que en la última semana de agosto comenzarán a contactar telefónicamente con los vecinos que presentaron alegaciones al trámite ambiental "aunque sus alegaciones no hayan tenido que ver directamente con esta parte del proceso" e insistió en que "el contador de la ordenación está a cero".

Comentó que empezarán a reunirse personalmente con cada uno de ellos para responder a sus requerimientos personales y subrayó que tiene que ser "vecino a vecino" al tratarse de alegaciones individuales y no colectivas. "Vamos a decirle a cada uno de ellos cómo va a quedar su vivienda", añadió. Tras ese primer contacto "seguiremos avanzando con todos los demás".