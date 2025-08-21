Darias sobre la protesta de los vecinos de Las Torres: "La palabra expropiación nunca ha estado sobre la mesa"

La regidora destacó que empezarán a reunirse la última semana de agosto con los residentes que presentaron alegaciones

Algunos de los vecinos de Las Torres que llevaron su protesta recientemente hasta La Barra.

Algunos de los vecinos de Las Torres que llevaron su protesta recientemente hasta La Barra. / J.PEREZ CURBELO

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa, Carolina Darias, subrayó tras la última concentración de los vecinos de Las Torres que llevaron su protesta hasta la barra de la playa de Las Canteras, que la palabra expropiación "nunca ha estado sobre la mesa".

Aseguró que el temor que han manifestado en varias ocasiones los residentes del barrio ante la futura actualización del Plan General de Ordenación (PGO) de 2012 y que podría afectar a 127 de sus viviendas, "lo han puesto otras y otros sobre la mesa" y añadió que "nunca en la historia del Urbanismo en Canarias, un informe ambiental ha dado para tanto".

Recordó que es, a partir de ahora, cuando empieza el proceso de ordenación propiamente dicho. "Quienes han infundido ese medio y ese temor tendrán que responder por su irresponsabilidad".

"El contador de la ordenación está a cero"

Darias destacó que en la última semana de agosto comenzarán a contactar telefónicamente con los vecinos que presentaron alegaciones al trámite ambiental "aunque sus alegaciones no hayan tenido que ver directamente con esta parte del proceso" e insistió en que "el contador de la ordenación está a cero".

Comentó que empezarán a reunirse personalmente con cada uno de ellos para responder a sus requerimientos personales y subrayó que tiene que ser "vecino a vecino" al tratarse de alegaciones individuales y no colectivas. "Vamos a decirle a cada uno de ellos cómo va a quedar su vivienda", añadió. Tras ese primer contacto "seguiremos avanzando con todos los demás".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
  3. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  4. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  5. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  6. Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
  7. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  8. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria retira más de 190 toneladas de residuos de un centenar de barrios

Las Palmas de Gran Canaria retira más de 190 toneladas de residuos de un centenar de barrios

Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas

Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas

Darias sobre la protesta de los vecinos de Las Torres: "La palabra expropiación nunca ha estado sobre la mesa"

Darias sobre la protesta de los vecinos de Las Torres: "La palabra expropiación nunca ha estado sobre la mesa"

Operación asfalto: Descubre las 60 calles que van a pavimentar en Las Palmas de Gran Canaria

Operación asfalto: Descubre las 60 calles que van a pavimentar en Las Palmas de Gran Canaria

Un barco de récord en el Puerto de Las Palmas: el 'Constellation' se arma camino a Oceanía

Un barco de récord en el Puerto de Las Palmas: el 'Constellation' se arma camino a Oceanía

Ocho años sin luz para el arte de Canarias: este es el museo de un genio que nadie logra rescatar

Ocho años sin luz para el arte de Canarias: este es el museo de un genio que nadie logra rescatar

Las Fiestas de San Lorenzo 2025 baten récords de asistencia y refuerzan su prestigio como Fiesta de Interés Turístico Regional

Las Fiestas de San Lorenzo 2025 baten récords de asistencia y refuerzan su prestigio como Fiesta de Interés Turístico Regional

La desaparición del cartel de Sovhispan: huella de la relación España–URSS en Canarias

La desaparición del cartel de Sovhispan: huella de la relación España–URSS en Canarias
Tracking Pixel Contents