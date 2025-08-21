Las Fiestas de San Lorenzo 2025 baten récords de asistencia y refuerzan su prestigio como Fiesta de Interés Turístico Regional

San Lorenzo volvió a escribir una página histórica este agosto. Entre el 1 y el 17, sus fiestas congregaron a más de 40.000 personas en los actos centrales y superaron las 50.000 visitas adicionales durante la esperada Noche de los Fuegos, que este año cayó en sábado, convirtiendo la cita en un éxito sin precedentes.

Vecinos, visitantes y turistas coincidieron en calificar la programación de esta edición como “sobresaliente”, un reconocimiento al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, que han sabido conjugar tradición e innovación en cada acto.

“Estas fiestas son el reflejo del espíritu de un pueblo que mantiene viva su historia sin renunciar a la modernidad. Cada año nos superamos, y en 2025 hemos demostrado que San Lorenzo está más vivo que nunca”, señaló José García, presidente de la Comisión de Fiestas.

Entre los eventos más multitudinarios brillaron la Gala Drag Queen y la Noche Latina, cada uno con más de 5.000 asistentes, mientras que los conciertos de la Noche de los Fuegos atrajeron a cerca de 15.000 personas al casco del pueblo.

Un espectáculo pirotécnico de récord

El cielo de San Lorenzo se iluminó con la quema de fuegos artificiales más espectacular de los últimos años: 458 kilos de pólvora en 22 minutos que dibujaron un mosaico único de colores y efectos.

“Los fuegos de San Lorenzo son nuestra tarjeta de presentación al mundo. Este año no solo iluminamos el cielo, también las redes sociales, que llevaron nuestra fiesta mucho más allá de Gran Canaria”, destacó José García.

Por segundo año consecutivo, el espectáculo fue retransmitido en directo a través de las plataformas digitales de la Concejalía de Turismo, alcanzando más de 3.000 conexiones en tiempo real. Como novedad, se incorporaron grabaciones aéreas con dron, que dejaron imágenes inéditas para la memoria colectiva.

Seguridad, movilidad y limpieza ejemplares

El éxito también se sustentó en un sólido operativo de seguridad y logística: más de 100 profesionales velaron por el desarrollo de los 17 días festivos.

Se habilitaron más de 3.500 plazas adicionales en Guaguas Municipales, Global y servicio de taxi, un refuerzo sin precedentes que garantizó la movilidad y facilitó la llegada masiva de público durante la Noche de los Fuegos.

En materia de limpieza, un plan especial retiró 12.000 kilos de residuos vegetales antes de las fiestas y desplegó 30 contenedores estratégicos en el pueblo.

Tras los fuegos, se recogieron 900 kilos de residuos, con el trabajo de 38 operarios y 16 vehículos, empleando menos agua y desinfectante que en 2024, gracias a la mayor concienciación ciudadana.

“Detrás del brillo de las fiestas hay un gran esfuerzo humano y organizativo. Agradecemos la colaboración de las instituciones, los cuerpos de seguridad, los trabajadores y, sobre todo, de los vecinos, que son el corazón de San Lorenzo”, añadió García.

Impacto digital y proyección internacional

La edición 2025 también brilló en el ámbito digital, con cifras récord: 1,8 millones de visitas, 81.000 interacciones, 250.000 impresiones y más de 1,2 millones de reproducciones de los contenidos audiovisuales. Un alcance que consolida a las fiestas no solo como referente en Gran Canaria, sino también como una cita festiva de interés creciente fuera del Archipiélago.

Un esfuerzo colectivo

La Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, la Asociación Cultural Tasate, la Parroquia de San Lorenzo, así como patrocinadores, feriantes, vecinos y pueblos colindantes, hicieron posible que San Lorenzo viviera una de sus ediciones más memorables.

“Aquí no hay nadie que no aporte su grano de arena. Todos los vecinos del pueblo se vuelcan para que cada año nuestras fiestas sean aún mejores. Nos sentimos orgullosos de nuestros vecinos porque, a pesar de las molestias que pueden ocasionar las celebraciones, saben que estos son los días grandes y demuestran un civismo ejemplar. Lo hacen porque quieren que el nombre de San Lorenzo se escuche mucho más allá de Gran Canaria. Estas fiestas son cultura, y quien entiende de cultura sabe lo que significa preservar nuestras tradiciones, mantener viva la identidad y engrandecer a nuestro pueblo. San Lorenzo no es solo una fiesta, es un legado que compartimos con orgullo y que seguirá creciendo con el paso de los años”, expresó emocionado José García.

Con estos resultados, las Fiestas de San Lorenzo ratifican con orgullo su título de Fiesta de Interés Turístico Regional y se posicionan como una de las grandes celebraciones culturales de Canarias, capaces de atraer miradas, emocionar a miles de personas y llevar el nombre de San Lorenzo al mundo.