Guaguas Municipales suma a su plantilla 29 conductores

Guaguas Municipales incorporó este jueves a su plantilla a 29 nuevos conductores que se unen al centenar de profesionales ya contratados desde finales del año pasado procedentes de la bolsa de trabajo formada por los 206 aspirantes con mayor puntuación del último proceso de selección, al que concurrieron más de 770 candidatos.

Con estas últimas incorporaciones, de los cuales 24 son hombres y cinco mujeres, la compañía municipal completa su bolsa de empleo para conductores que se había generado en 2024.

Desde Guaguas Municipales informaron que el departamento de Gestión y Desarrollo de Personas trabaja a partir de ahora en un futuro proceso de selección de personal para proveer de más profesionales a la compañía de transporte.

El director general de la compañía, Miguel Ángel Rodríguez, en nombre del presidente de la empresa y concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, dio la bienvenida a los 29 nuevos conductores, a quienes recordó la responsabilidad que ostentan desde el jueves «por la prestación de un servicio esencial para los residentes y visitantes».

Al mismo tiempo, Rodríguez subrayó que las nuevas incorporaciones afianzan la oferta de transporte público de la ciudad «que ha incrementado la cifra de clientes por el efecto de la bonificación y la gratuidad de los viajes».

Desde Guaguas Municipales destacaron que en los últimos años la empresa ha ido generando empleo en la capital grancanaria a través de la incorporación de profesionales, tanto para la conducción como en el ámbito de talleres con más personal electromecánico; así como técnico administrativo y de dirección.