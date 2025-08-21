El nuevo parquin de San Cristóbal lleva dos años esperando por un permiso a Endesa

El nuevo parquin de San Cristóbal, construido a iniciativa de la concejalía de Movilidad, lleva dos años terminado y esperando por un trámite burocrático de otra área municipal para proceder a su apertura. Situado en una parcela junto a la Ciudad Deportiva de Gran Canaria Martín Freire, se trata de un gran aparcamiento que con capacidad para 300 plazas, seis de ellas reservadas para vehículos con distintivo PMR (personas con movilidad reducida). En los alrededores del recinto hay numerosos edificios públicos y de servicios, incluidos hospitales, y la idea es que complemente a la futura estación intermodal de la Metroguagua de Hoya de la Plata.

Las obras para acondicionar el recinto terminaron hace dos años. Desde entonces ha permanecido cerrado con una valla de obra y la vegetación que se plantó en los parterres se ha ido marchitando, hasta tal punto que hoy luce seca y moribunda. Según fuentes de Sagulpa, la empresa municipal que gestiona los aparcamientos públicos de la ciudad, llevan todo este tiempo esperando por un permiso que debe dar la concejalía de Vías y Obras a Endesa para hacer las conexiones eléctricas pertinentes.

Ocupación de la vía pública

Desde la concejalía de Vías y Obras precisan que están analizando aspectos técnicos y normativos para poder otorgar la licencia. Además, matizan que habrá "en breve" una reunión entre Sagulpa, Endesa y el área de Vías y Obras para proceder a dar los permisos pertinentes para hacer las conexiones necesarias para que el aparcamiento pueda funcionar. Una vez la compañía eléctrica tenga el visto bueno, podrán hacer las adaptaciones necesarias, con unas obras que podrían durar de cuatro a seis meses, según fuentes de la empresa de aparcamientos.

Fuentes de Sagulpa indican que esta semana la compañía eléctrica logró el aval para obtener la licencia que otorga Vías y Obras. Una vez se resuelva el escollo que existe entre Endesa y el Consistorio, habrá que tramitar otro permiso adicional, el de ocupación de la vía pública, que debe otorgar el mismo área municipal y tráfico. Todo este procedimiento burocrática permitirá abrir el recinto, aunque el proceso durará previsiblemente hasta medio año más.

Vista general del aparcamiento. / J. Pérez Curbelo

Con una superficie de 4.300 metros cuadrados, este aparcamiento se hizo con el propósito de dar servicio a un entorno que carece de grandes zonas de estacionamiento. Los barrios de la zona, especialmente San Cristóbal y Zárate, sufren la presión de quienes acuden en coche al Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular -cuyo aparcamiento tiene un coste muy superior al del Negrín-, o dar un paseo por el barrio marinero. Además, en las inmediaciones se encuentran la Escuela de Arte, el Instituto de Medicina Legal y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Servicio a Hoya de la Plata

El aparcamiento también serviría para los viajeros de la futura estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata -situada a 500 metros-, a modo de aparcamiento disuasorio en la entrada sur de la capital. El intercambiador comenzó a construirse prácticamente a la par que el aparcamiento, pero la constructura abandonó la obra en enero de 2023 cuando tan solo había certificado el 5% de los trabajos. Urbanismo adjudicó este mes la actualización del proyecto para poder volver a retomarlo.

La obra fue adjudicada a Lopesan por 782.913 euros en octubre de 2021. Durante los movimientos de tierra en el solar se encontraron gran cantidad de residuos de hormigón, plásticos, madera, metal y basuras imposibles de reutilizar que complicaron los trabajos, por lo que la constructora recibió un 109.719 euros de presupuesto adicional. Además, a finales de 2022 se hizo una segunda adjudicación por 388.872 euros a Ensilectric para instalar cubiertas con placas fotovoltaicas sobre gran parte del recinto.

Esta última obra se hizo con fondos Edusi de la Unión Europea, dentro del programa que el Ayuntamiento de la capital desarrolló durante varios años para regenerar el Cono Sur de la capital. De hecho, esta partida no formaba parte incialmente del paquete de medidas y fue añadido al retrasarse otros proyectos y haber una fecha límite para gastar las partidas presupuestarias otorgadas al Ayuntamiento.