Ocho años sin luz para el arte de Canarias: este es el museo de un genio que nadie logra rescatar

El verano se consume bajo el mismo letargo que arrastra desde hace casi una década uno de los templos culturales más importantes de Canarias: el Museo Néstor. Allí, entre muros que respiran humedad y silencio, permanece encerrado desde 2017 el legado de un artista que rompió moldes en la España de vanguardia y que, sin embargo, hoy yace oculto por la polémica institucional.

La creadora de contenidos Andrea Centol (@andreacentol) lo denuncia sin rodeos: “¿Sabías que uno de los artistas más importantes de Canarias lleva encerrado ocho años en un edificio lleno de humedades?”. El eco de su voz resuena como un recordatorio, pues sin arte, la esencia de un pueblo se desvanece.

Néstor: modernismo, vanguardia y raíces

Néstor Martín-Fernández de la Torre nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1887 y pronto destacó como uno de los grandes nombres del modernismo y el simbolismo español. París, Bruselas, Londres o Madrid fueron escenarios en los que desplegó su genio, compartiendo tertulias y espacios con Lorca y Dalí.

“Fue pintor, escenógrafo, diseñador y arquitecto cultural. Revolucionó el arte español desde fuera, pero siempre volvió a su tierra”, recuerda Centol en su sección Arte en la ciudad. En los años treinta ya hablaba de turismo sostenible en Canarias y junto a su hermano, el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre, creó una estética única: el tipismo.

Su obra, marcada por cuerpos andróginos, retratos íntimos y una mirada queer que desafiaba las convenciones de su tiempo, sigue fascinando a la crítica. Néstor convirtió el arte en una forma de identidad para Canarias, defendiendo la belleza de la isla sin disfrazarla para el turista.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria licita el almacenamiento de fondos artísticos del Museo Néstor para iniciar su rehabilitación / La Provincia

El museo que debería inspirar generaciones

En 1956 abrió sus puertas el Museo Néstor, un espacio pensado para albergar su legado y acercar su visión a futuras generaciones. Pero lo que debería ser un faro cultural hoy se ha convertido en símbolo de abandono.

Cerrado desde 2017 por filtraciones y daños estructurales, la pinacoteca acumula ocho años de silencio. La primera licitación para su reforma, lanzada en diciembre de 2024, quedó desierta. En julio de 2025, una segunda licitación salió a concurso por 4,3 millones de euros, pero el proceso continúa sin adjudicación.

“Digo debería porque lleva cerrado desde el año 2017 por dejadez de las instituciones”, denuncia Centol. Mientras tanto, la obra de Néstor se expone en el Museo Reina Sofía de Madrid, aunque también donde se ha realizado exposiciones en el Museo Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria.

Cultura como acto de resistencia

Néstor fue más que un pintor. Fue un visionario que diseñó el Pueblo Canario, reinterpretó los trajes típicos, colaboró en el Parador de Tejeda y defendió un turismo respetuoso décadas antes de que el término existiera. Su obra, inconclusa con su “Poema de los Elementos”, sigue siendo un espejo de la identidad canaria.

Hoy, sin embargo, su legado espera tras muros húmedos una nueva oportunidad. Mientras las instituciones dilatan procesos, voces como la de Centol buscan que la ciudadanía se implique, que comparta y que exija porque un pueblo que olvida su arte, olvida también su memoria.