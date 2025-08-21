Las Palmas de Gran Canaria retira más de 190 toneladas de residuos de un centenar de barrios

La alcaldesa, Carolina Darias, visitó este jueves las tareas de limpieza que se llevan a cabo en el barrio de Las Chumberas como parte de la IV fase del Plan de Higiene Urbana, que actuará en 41 barrios más hasta el mes de diciembre.

La regidora subrayó que desde su puesta en marcha en noviembre de 2023 se ha retirado más de 190 toneladas de residuos, la mayoría procedente de vertidos incontrolados. El objetivo del plan es reforzar las labores de limpieza que se hacen normalmente mediante baldeos, desbroces, retirada de enseres, además de la reparación y sustitución de contenedores en mal estado.

Acompañada del concejal de Limpieza, Héctor Alemán, y la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, subrayó que, además de continuar con el este plan de higiene urbana, el objetivo es avanzar también con los contratos pendientes como el de recogida de residuos el cual aseguró que "está muy avanzando" y del que espero poder proceder a su licitación "pronto".

Próximas actuaciones

La intervención ha proyectado desde su inicio un total de 36 millones de litros de agua para el baldeo de las calles y vías, así como otros 2.845 litros de productos desinfectantes para el saneamiento de más de 20.000 contenedores.

Asimismo, se han desarrollado desde su implantación un total de 180 actuaciones en más de un centenar de barrios de los cinco distritos de la ciudad. A lo largo de este mes, el dispositivo estará presentes en zonas como Salto del Negro, La Matula, Los Tarahales, Zárate, Schamann, Siete Puertas, El Fondillo, Pedro Hidalgo o en el Residencial Cruz de Piedra.

El Plan de Higiene Urbana se complementa con otras iniciativas impulsadas desde el área de Limpieza, como la campaña de sensibilización ‘Ciudad limpia, beneficios para todos’, que durante este mes se desarrolla en la Zona Comercial de Triana en colaboración con comerciantes del barrio. Esta acción busca concienciar sobre la correcta gestión de residuos y la importancia de respetar los horarios y las normas de depósito para favorecer la convivencia y la imagen de la ciudad.

Nueva ordenanza

La regidora recordó que el Consistorio está tramitando una nueva ordenanza de higiene urbana que permitirá reforzar la concienciación y la responsabilidad colectiva. “La mejora de la ciudad es tarea de todos. El Ayuntamiento seguirá trabajando con todos sus recursos, pero necesitamos la colaboración ciudadana porque sin ella no es posible avanzar en la limpieza y el cuidado de nuestros barrios”, añadió.

Otras acciones impulsadas desde el área de Limpieza son las actuaciones conjuntas con Parques y Jardines, el Punto de Acopio transitorio que acerca a los vecinos un punto limpio para la retirada de trastos y escombros; la iniciativa ‘Aceras sin chicles’, y la implantación del quinto contenedor o contenedor marrón, ya presente en 18 barrios de la ciudad.

Darias subrayó que en los últimos meses se han adjudicado -o se encuentran en licitación- contratos por valor de 4,8 millones de euros, destinados a la incorporación de 20 nuevos vehículos mediante renting, cuyo contrato está próximo a adjudicarse; la adquisición de vestuario y equipos de protección para la plantilla, la compra de más de 10.000 productos y herramientas de trabajo y la implantación de mejoras en el sistema informático de cita previa de recogida de trastos a través de la web municipal.