Las Palmas de Gran Canaria recupera el antiguo colegio Carlos Navarro

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Patrimonio de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos que dirige Francisco Hernández Spínola, y con la colaboración de la Policía Local, el Servicio Municipal de Limpieza y la Unidad de Protección Animal, ha recuperado esta semana un espacio de titularidad municipal en el antiguo colegio Carlos Navarro Ruiz, ocupado de forma ilegal desde hace ocho años.

La actuación se ha llevado a cabo tras recibir la autorización judicial correspondiente. Durante la jornada del jueves, personal de los servicios de Patrimonio, Limpieza y Protección Animal, junto a seis agentes de la Unidad Especial - Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA), se desplazaron a este inmueble para ejecutar el procedimiento.

Limpieza de enseres

El concejal Francisco Hernández Spínola ha explicado que con esta intervención concluye el proceso administrativo y judicial iniciado para la recuperación de la posesión del edificio, después de que los requerimientos de desalojo voluntario fueran desatendidos por la persona que lo ocupaba.

Además, durante este viernes, operarios del Servicio Municipal de Limpieza han realizado trabajos de vaciado del inmueble y retirada de enseres y objetos acumulados en su interior.

Hernández Spínola ha subrayado que, desde el inicio del actual mandato, el grupo de gobierno viene impulsando actuaciones administrativas y judiciales para la recuperación de espacios públicos, como ya se ha hecho en otros enclaves, entre ellos el Aula de la Naturaleza Fuente Morales.