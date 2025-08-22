Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos
Denuncian noches interminables de gritos y jaleo que les impiden descansar, y reclaman una intervención urgente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Las noches se han vuelto insoportables para los vecinos de la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Wiot, en pleno barrio de Guanarteme. Lo que durante el día funciona como un parque de uso familiar, se transforma cada noche en un foco constante de ruido, gritos, carreras y música a todo volumen. El hartazgo ha estallado. Según recoge el portal ciudadano Mi Playa de Las Canteras, los residentes exigen al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el cierre del parque por las noches, con el objetivo de recuperar el descanso perdido.
La queja vecinal no es nueva, pero ha tomado fuerza este verano, cuando la afluencia al parque ha aumentado.
El vecindario habla de grupos de jóvenes reunidos hasta altas horas, riendo, gritando, poniendo música a todo volumen, jugando al baloncesto y corriendo con patinetes eléctricos dentro del parque, sin que nadie intervenga ni los regule.
Aunque no es el único lugar de Las Palmas de Gran Canaria donde hay quejas vecinales similares: “Que se pasen por Mesa y López, todas las noches de verano. Es horrible. Allí también pasa lo mismo, pero aquí parece que somos invisibles”, comenta Mélanie Lebourgeois a través de la publicación en X -antiguo Twitter- del mencionado medio.
El impacto del ruido en la salud
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido nocturno sostenido tiene efectos documentados sobre la salud mental y física: alteración del sueño, ansiedad, irritabilidad, pérdida de concentración y problemas cardiovasculares.
En España, la Ley del Ruido (Ley 37/2003) y la ordenanza municipal sobre contaminación acústica en Las Palmas de Gran Canaria prohíben ruidos molestos entre las 22:00 y las 8:00 horas, especialmente en entornos residenciales como este.
