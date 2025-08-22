Zárate reclama un centro sociocultural en un edificio municipal abandonado

«Queremos quitarnos de encima el estigma y la etiqueta que nos han puesto», señala Vanesa Tejera Cabrera, presidenta de la asociación de vecinos de Zárate, en Las Palmas de Gran Canaria. El colectivo ha solicitado a través de la última convocatoria de los presupuestos participativos la creación de un centro sociocultural o de día en la antigua escuela infantil del barrio, un edificio de titularidad municipal situado en la calle Francisco Inglott Artiles que lleva años abandonado y que se ha ido cubriendo de basura y maleza.

«Queremos que sea un espacio que esté en uso para la gente del barrio», resalta Tejera. La escuela infantil El Caracol abrió sus puertas en octubre de 1973; levantada por la Caja Insular de Ahorros al igual que parte del barrio, cerró décadas después y desde entonces ha tenido usos esporádicos a modo de parche y de manera provisional, sin darle una finalidad real a un espacio de 634 metros cuadrados de superficie, con dos plantas construidas, y más de 200 metros de patio exterior.

Trastos y basura

Tras el cierre del parvulario, como se conocían antiguamente las escuelas infantiles y como sigue recordando el cartel que tiene en la entrada, el edificio lo han utilizado diferentes colectivos. El dramaturgo Alexis Corujo, natural del barrio y fallecido el año pasado, impartía talleres de teatro en estas instalaciones. También las usaron la comparsa Chiramay y la murga los Trota. Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) utilizó las instalaciones de manera provisional para hacer los exámenes teóricos de conducir.

Hoy las instalaciones se encuentran repletas de trastos y basura, «hay vecinos que la tiran desde la ventana», indican desde la asociación. Además, las malas hierbas se han adueñado del patio y hay presencia de ratones e insectos que impiden a otros vecinos abrir la ventana por la insalubridad -esta semana había dos palomas muertas en las escaleras-.

La asociación de vecinos propone la creación de un centro cultural que sirva para dinamizar los barrios del Cono Sur. El colectivo destaca que las instalaciones aparentemente se encuentran en buen estado, aunque habría que actualizar las redes de saneamiento, electricidad y acabados.

Estado en el que se encuentra el acceso a la antigua escuela infantil. / José Pérez Curbelo

En el proyecto proponen espacios multifuncionales, talleres, coworking, biblioteca y salas de reuniones con el objetivo de dinamizar el barrio desde un punto de vista cultural y social y mejorar el entorno urbano. La asociación ha calculado que todas las actualizaciones necesarias para garantizar accesibilidad y seguridad del inmueble tendrían un valor estimado de unos 240.000 euros.

Reducir la soledad de personas vulnerables

También proponen para este mismo inmueble el uso como centro de día. Las instalaciones podrían tener comedor con cocina, consulta de enfermería, aulas para talleres polivalentes, zona de descanso, aula de informática; siempre con el objetivo de reducir la soledad de mayores y personas vulnerables, integrarlos socialmente con un espacio seguro y dar una cobertura de necesidades básicas. Para la adaptación del inmueble han estimado en este caso una obra con un coste de unos 193.000 euros.

«Es un espacio muy amplio que está en buen estado, pero es una pena que no tenga uso, aquí podrían venir jóvenes, mayores», matiza Teresa Ramírez Fleitas, secretaria de la asociación, «el Ayuntamiento tiene edificios que dejan en el olvido cuando los barrios tienen muchas necesidades». Yes que Zárate es uno de los barrios más vulnerables de la capital, de ahí la necesidad de querer fomentar este tipo de espacios.

La asociación también propone recuperar el antiguo edificio de la facultad de Veterinaria, en la misma calle. En este caso, se oponen a los planes que tiene la edila de Carnaval, Inma Medina, para ofrecérselo a varias comparsas y, en su lugar, proponen hacer un estudio para ver si es factible hacer allí un aparcamiento. «Es muy necesario, aquí viene a aparcar mucha gente del hospital y somos 9.000 vecinos en el barrio», apuntan.