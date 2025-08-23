Clases de surf en Las Canteras: diversión asegurada con LPA Estación

Las clases de surf en Las Canteras son ya un clásico de la iniciativa Estación Las Palmas de Gran Canaria — LPA Estación y este sábado volvieron a demostrar que es una de las actividades más atractivas de la propuesta impulsada por la Concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.

A las 9.30 horas comenzaron a llegar los primeros alumnos de surf a la sede de la escuela Oceanside, preparados para vivir una experiencia deportiva en el mar y nerviosos ante la incertidumbre de si podrían o no ponerse de pie en la tabla de surf.

Una de ellas era Carmen Puebla, una palentina afincada en la capital grancanaria, que no consiguió animar a sus amigos para apuntarse y acompañarla en esta aventura. Hace diez años recibió una clase y le gustó, y vio en esta oportunidad que le brindó LPA Estación una buena opción para repetir, aunque confesaba que no sabía si saldría «entera». Quien sí fue acompañada con tres amigos fue María José López. Los cuatro son buceadores y les llama la atención cualquier actividad relacionada con el mar, y estaban convencidos de que como mínimo se lo iban a pasar bien.

Parte teórica y práctica

Uno de los dos monitores de surf que este sábado guiaban a los 13 alumnos que habían aprovechado la oferta del LPA Estación —con un descuento del 50% de la clase— era José Daniel Rodríguez, que explicaba que la actividad de dos horas se estructuraba en un calentamiento, una parte teórica en la arena sobre «las normas de seguridad, de cómo subirse a la tabla, cómo hay que remar y demás», y luego, la práctica en el agua.

Un monitor acompaña a uno de los alumnos mientras intenta subirse a una pequeña ola / Andrés Cruz

Asegura que con estas dos horas es suficiente para «la familiarización» con el deporte acuático que conlleva «nuevas sensaciones». Entre el 85 y el 90% de las personas que prueban, repiten, precisa.

Una vez equipados con los neoprenos y con la tabla a cuestas, los surferos principiantes se dirigieron emocionados a la arena, donde aprendieron la técnica para ponerse de pie sin perder el equilibrio y mantenerse estratégicamente colocados para no caer.

Condiciones ideales

Pero la hora de la verdad llegó cuando se adentraron en el agua. Las olas en Las Canteras eran pequeñas y el mar no estaba revuelto, por lo que las condiciones para la iniciación al surf eran las adecuadas. Ahí empezaron las caídas, una detrás de otra, y, sobre todo, las risas. Con tesón y bajo la atenta mirada de los dos monitores, todos intentaron con mayor o menor éxito cabalgar las olas sobre la tabla y se animaban cuando uno lo conseguía.

Clase de surf en Las Canteras / Andrés Cruz

Agotada y sentada en la orilla, Ruth Medina observaba a sus hijos Victoria y Diego, de 12 y 21 años, que seguían dándolo todo en el agua. «La actividad era para ellos, pero al final decidimos que fuera en familia», explicaba esta vecina de Guanarteme que durante años practicó el bodyboard. No había conseguido ponerse de pie, pero asegura que fue «divertido», por lo que repetirá. «Es distinto y es un reto».

Apuesta desde el principio

El gerente de Oceanside, Sergio Álvarez, explica que «esta escuela, una de las pioneras» que lleva 21 años abierta en la capital grancanaria ha participado en LPA Estación desde sus orígenes hace ocho años. «Nos parece una muy buena iniciativa para que, sobre todo, la gente local empiece a conocer ese abanico de actividades que ofrece la ciudad y, entre ellas, cómo no, el poder descubrir el maravilloso mundo del surf en Las Palmas de Gran Canaria, pudiéndose iniciar de forma segura en la playa de Las Canteras, una de las mejores canchas deportivas para esta actividad a nivel mundial».

Uno de los alumnos que consiguió ponerse de pie en la tabla / Andrés Cruz

Las clases de surf continúan todo el año con diferentes bonos y descuentos de un 10% para los residentes. La escuela aporta todo el material y cuenta con vestuarios, duchas y taquillas.