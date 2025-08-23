Clases de surf en Las Canteras: diversión asegurada con LPA Estación
Entre nervios y risas, los surferos neófitos intentaban, una y otra vez, surcar las olas de la orilla de pie en las tablas
Las clases de surf en Las Canteras son ya un clásico de la iniciativa Estación Las Palmas de Gran Canaria — LPA Estación y este sábado volvieron a demostrar que es una de las actividades más atractivas de la propuesta impulsada por la Concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria.
A las 9.30 horas comenzaron a llegar los primeros alumnos de surf a la sede de la escuela Oceanside, preparados para vivir una experiencia deportiva en el mar y nerviosos ante la incertidumbre de si podrían o no ponerse de pie en la tabla de surf.
Una de ellas era Carmen Puebla, una palentina afincada en la capital grancanaria, que no consiguió animar a sus amigos para apuntarse y acompañarla en esta aventura. Hace diez años recibió una clase y le gustó, y vio en esta oportunidad que le brindó LPA Estación una buena opción para repetir, aunque confesaba que no sabía si saldría «entera». Quien sí fue acompañada con tres amigos fue María José López. Los cuatro son buceadores y les llama la atención cualquier actividad relacionada con el mar, y estaban convencidos de que como mínimo se lo iban a pasar bien.
Parte teórica y práctica
Uno de los dos monitores de surf que este sábado guiaban a los 13 alumnos que habían aprovechado la oferta del LPA Estación —con un descuento del 50% de la clase— era José Daniel Rodríguez, que explicaba que la actividad de dos horas se estructuraba en un calentamiento, una parte teórica en la arena sobre «las normas de seguridad, de cómo subirse a la tabla, cómo hay que remar y demás», y luego, la práctica en el agua.
Asegura que con estas dos horas es suficiente para «la familiarización» con el deporte acuático que conlleva «nuevas sensaciones». Entre el 85 y el 90% de las personas que prueban, repiten, precisa.
Una vez equipados con los neoprenos y con la tabla a cuestas, los surferos principiantes se dirigieron emocionados a la arena, donde aprendieron la técnica para ponerse de pie sin perder el equilibrio y mantenerse estratégicamente colocados para no caer.
Condiciones ideales
Pero la hora de la verdad llegó cuando se adentraron en el agua. Las olas en Las Canteras eran pequeñas y el mar no estaba revuelto, por lo que las condiciones para la iniciación al surf eran las adecuadas. Ahí empezaron las caídas, una detrás de otra, y, sobre todo, las risas. Con tesón y bajo la atenta mirada de los dos monitores, todos intentaron con mayor o menor éxito cabalgar las olas sobre la tabla y se animaban cuando uno lo conseguía.
Agotada y sentada en la orilla, Ruth Medina observaba a sus hijos Victoria y Diego, de 12 y 21 años, que seguían dándolo todo en el agua. «La actividad era para ellos, pero al final decidimos que fuera en familia», explicaba esta vecina de Guanarteme que durante años practicó el bodyboard. No había conseguido ponerse de pie, pero asegura que fue «divertido», por lo que repetirá. «Es distinto y es un reto».
Apuesta desde el principio
El gerente de Oceanside, Sergio Álvarez, explica que «esta escuela, una de las pioneras» que lleva 21 años abierta en la capital grancanaria ha participado en LPA Estación desde sus orígenes hace ocho años. «Nos parece una muy buena iniciativa para que, sobre todo, la gente local empiece a conocer ese abanico de actividades que ofrece la ciudad y, entre ellas, cómo no, el poder descubrir el maravilloso mundo del surf en Las Palmas de Gran Canaria, pudiéndose iniciar de forma segura en la playa de Las Canteras, una de las mejores canchas deportivas para esta actividad a nivel mundial».
Las clases de surf continúan todo el año con diferentes bonos y descuentos de un 10% para los residentes. La escuela aporta todo el material y cuenta con vestuarios, duchas y taquillas.
Unas 1.100 personas disfrutan de la 8ª edición de LPA Estación que se despide este domingo con música, deporte y tradición
Cerca de 1.100 personas han disfrutado en agosto de Estación Las Palmas de Gran Canaria - LPA Estación, que cierra este domingo su octava edición con actividades de deporte, música y tradición.
Desde su inicio el pasado 14 de agosto, la octava edición de este evento turístico y cultural impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Turismo LPA, ha registrado una participación de más de un millar de personas, que han disfrutado de 37 actividades culturales, náuticas, gastronómicas y de ocio diseñadas para redescubrir la ciudad desde nuevas perspectivas. El 90% del aforo previsto fue cubierto por el público.
Hoteles, espacios urbanos y naturales, edificios históricos y culturales, equipamientos turísticos, han sido los escenarios de un amplio programa de actividades que han mostrado al público local y visitante la diversidad cultural de Las Palmas de Gran Canaria.
El concejal de Turismo, Pedro Quevedo, apunta que «la alta demanda registrada en este evento avala un año más la iniciativa impulsada por Turismo LPA para seguir apostando por ese diálogo necesario, turismo-ciudad. El compromiso del Ayuntamiento es muy claro: divulgar nuestra historia, acercar los relatos que marcan nuestra forma de ser, dinamizar la oferta turística y abrir los hoteles al público no visitante».
El edil añade que «la propuesta funciona» y la ciudadanía «lo agradece», e insiste en que «Las Palmas de Gran Canaria es mucho más que una ciudad con sol y playa».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Fiscalía Anticorrupción admite a trámite una segunda denuncia contra la Sociedad de Promoción
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria