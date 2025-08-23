El mercader que soñó un retablo: Martín de los Reyes y la Dolorosa

Si la semana pasada abordé la iconografía del retablo de Nuestra Señora de los Dolores en la iglesia de San Francisco de Borja, en esta ocasión me centraré en la historia de su ejecución, que como veremos, no es menos sorprendente.

El retablo, así como su imagen titular –hoy desaparecida–, fueron costeados por Martín de los Reyes Forco, uno de los muchos mercaderes y navegantes italianos de espíritu cultivado que, movido por su generosidad y amor al arte, contribuyó con su fortuna a embellecer nuestra ciudad. Natural de Bardi, desde muy joven residió en Cádiz, donde vivían dos de sus hermanas, y más tarde se estableció en Las Palmas de Gran Canaria, donde contrajo matrimonio con Josefa Sall, miembro de una familia de comerciantes de origen irlandés.

Por motivos comerciales, Martín de los Reyes viajaba con frecuencia entre Canarias y Cádiz, además de realizar numerosas travesías hacia La Habana, Puerto Rico y Campeche. El 26 de diciembre de 1756, antes de partir de Santa Cruz de Tenerife rumbo a La Habana, redactó un codicilo en el que se declara vecino de Las Palmas y residente en aquel puerto tinerfeño. En él deja constancia de haber bosquejado el retablo que debía construirse, especificando además su voluntad de que tras su fallecimiento: «Se ha de principiar a decir en el Colegio de Padres de la Compañía de Jesús de dicha ciudad de Canarias en el altar que deberá hacer dicha mi mujer Dña. Josefa Sall a Ntra. Sra. de los Dolores por el dibujo, que le tengo entregado».

¿Cabe pensar, por tanto, que el diseño del retablo debe atribuirse a Martín de los Reyes y no a Jerónimo de San Guillermo? Como es bien sabido, en aquella época, los artistas carecían de plena libertad creativa, pues su labor debía ajustarse con rigor a las indicaciones de quien financiaba sus obras –el comitente– por lo que resulta muy probable que el proyecto respondiera a sus deseos.

Ahora bien, ¿por qué eligió un mercader una combinación de elementos paganos y cristianos tan sorprendente? Cualquier historiador del arte sugeriría que la inspiración pudo surgir de algún retablo que lo impresionara profundamente. ¿Acaso en su patria o en alguno de sus numerosos viajes contempló un retablo barroco que pudo haber servido de antecedente a este? Aunque no tenga constancia de que exista otro retablo semejante –y de haberlo, lo más probable es que se haya perdido–, ello explicaría la presencia dominante de columnas salomónicas –recurso que, en la segunda mitad del XVIII, ya se encontraba en franco retroceso frente al auge del estípite– y de tantos motivos paganos, más característicos del Renacimiento. Con todo, como señalé en el análisis anterior, la obra revela un entramado simbólico demasiado intencionado como para atribuirlo al azar o a una mera imitación.

Todo parece indicar, por tanto, que fue el propio Martín de los Reyes –o en su ausencia su esposa– quien encomendó al maestro Jerónimo de San Guillermo la ejecución del retablo a partir del citado dibujo, el cual pudo haber sido tanto un diseño acabado destinado a ejecutarse con absoluta fidelidad, como de un simple bosquejo que el artista enriqueció con aportaciones personales, surgidas de su propia inspiración.

Este hecho aporta, además, un sólido argumento contra quienes sostienen que el ático del retablo, con el relieve de la leyenda de san Martín de Tours, fue añadido con posterioridad. No parece posible que lo sea, no sólo por los detalles que señalé la semana pasada, sino también porque la elección del santo guarda plena coherencia tanto con la onomástica del comitente como con su oficio, dado que san Martín es patrono de los comerciantes.

No en vano, la escena representada refuerza aún más esta relación; el célebre gesto de san Martín al compartir su capa con un mendigo no sólo simboliza generosidad, sino también prudencia, al reservarse una parte para sí mismo. Dicho acto se convirtió en un modelo para los comerciantes piadosos: aunque no puedan regalar su mercancía, están llamados a distinguirse del resto ofreciendo precios justos, un trato atento y un servicio honesto, siguiendo así el ejemplo de su santo patrono.

Pero además de sufragar el retablo y la imagen de la Dolorosa, Martín de los Reyes dejó estipuladas en su testamento varias disposiciones destinadas a asegurar la continuidad de su culto. Entre ellas impuso un tributo de 650 pesos para que la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, colocada en lo que él denomina “mi retablo”, estuviera iluminada con seis velas todos los viernes desde las seis de la mañana hasta el cierre de la iglesia.

A esto sumó otro de 800 pesos destinado a financiar una función solemne cada Viernes de Dolores –también llamado Sexto Viernes de Cuaresma–, celebrado el viernes anterior al Domingo de Ramos, dentro de la quinta semana de la Cuaresma. Asimismo, fundó una capellanía de 2.433 pesos para que se celebrase una misa por su alma todos los días del año, a las seis de la mañana, en el altar de su retablo, además de proveer manteles para dicho altar y vestidos para la imagen.

Tras su fallecimiento, Martín de los Reyes fue sepultado en la Capilla del Rosario del Convento de San Pedro Mártir –hoy la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán– y su entierro se celebró conforme a las disposiciones que él mismo estableció en su testamento: veinticuatro pobres –“los más viejos y naturales que se hallasen”– rezaron en voz alta el rosario durante su entierro, recibiendo cada uno ocho reales de plata como limosna. Además, otros veinticinco vergonzantes – personas venidas a menos que, por dignidad o pudor, no pedían limosna públicamente ni mostraban abiertamente su necesidad– oraron ese mismo día en la capilla, ante la imagen que permaneció iluminada con seis velas, mientras doce de los primeros acompañaban el cortejo fúnebre.

Pero Martín de los Reyes no solo destinó parte de su fortuna a erigir un altar digno de la Virgen de los Dolores, sino que dejó instrucciones precisas y cuantiosos recursos para garantizar la perpetuidad de su culto. Por eso, el hecho de que en la actualidad la hornacina central no albergue una imagen de la Dolorosa, como él dispuso, sino de la Inmaculada Concepción, constituye más que una simple alteración estética: es una afrenta a la memoria de su benefactor y a la voluntad piadosa que lo inspiró.

Recordarlo en estas líneas es un acto de justicia histórica y de gratitud hacia quien, con su generosidad, legó a la ciudad un patrimonio que aún nos habla, aunque con voz transformada, de su fe y de su tiempo. Porque la historia del retablo de la Iglesia de San Francisco de Borja nos recuerda que el arte sacro no es únicamente fruto del talento de quienes lo ejecutaron, sino también de la devoción de quienes lo sufragaron. Lo cual añade otra incógnita a esta historia: junto al misterio que rodea al retablo y a su enigmático autor, Jerónimo de San Guillermo, surge también el del comitente, Martín de los Reyes.

¿Cuál de ellos fue el verdadero artífice intelectual de la compleja simbología del retablo? La cuestión, aún sin respuesta definitiva, abre un fecundo campo de investigación sobre la interacción entre mecenas y artista en el arte sacro de la época.