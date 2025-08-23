Patricia Lodos, la diseñadora de moda de baño de Guanarteme a la que acuden las 'influencers' del momento

Con una pasión nata por el mar, pero también por la moda, a los 19 años Patricia Lodos se marchó a estudiar a Alemania. Aquellos primeros pasos y un deseo latente por dar el salto a la creación de moda la hicieron recalar en Barcelona para formarse en Diseño y Patronaje de baño y corsetería. Una formación que duró solo tres días y con un plan de estudios muy particular.

«Era tan inquieta y tenía tan claro lo que quería que los primeros días de clase me aburría de tal manera que le propuse a la profesora que me diera tres clases particulares en el bar de enfrente con las cosas básicas que necesitaba saber». Aquella profesora, asombrada, le preguntó: ¡¿Pero qué es lo que quieres hacer?! «Quiero sacar las ideas que tengo en la cabeza y convertirlas en un bikini», le contestó.

Y así lo hicieron. Patricia compró tres máquinas de coser y empezó a dar rienda suelta a su sueño en un garaje de la ciudad condal. «Tras ensayo y error hice una de las colecciones más bonitas que aún tengo, con un traje de baño para mujeres surfistas con manga larga». Un diseño que elaboró pensando en sus amigas y en el vínculo al mar que desde niña llevaba traía arraigado. De eso hace ya casi 20 años.

Tienda Agüita Swimwear / José Pérez Curbelo

«Ellas hacían surf y siempre las escucha al salir del agua que si aquellas camisetas de Kalise se les pegaba mucho al cuerpo, que si no se podían mover bien sobre la tabla, que si les rozaba, etc». Y llevó la estética ochentera a la actualidad.

«Empecé a hacer monos enterizos, bañadores como los que usaba mi madre en su época, de pata, a lo Marilyn Monroe, con un súper escote a la espalda. Tapadas, pero no tanto», explica. Y así empezaron a verse sus primeros diseños por La Cícer que atrajeron a más mujeres surfistas.

Dulceida y otras influencers

«Había quien decía que qué era eso, que se les hacía raro ver un bañador así. Ahora el tiempo me da la razón», añade. Mientras tanto, ella seguía en Barcelona, ciudad que la hizo coincidir con la creadora de contendido Dulceida cuando la influencer comenzaba a despuntar en redes sociales.

«La contacté por Instagram, empezamos a hablar, nos conocimos y hasta llegué a ir a su boda. Hicimos juntas una colección muy bonita, en la que también participó Laura Escanes».

Pero no solo ella, desde entonces, famosas como la tiktoker Sofía Moreno o la participante del concurso de televisión ‘Supervivientes’, Anita Williams, han usado sus diseños. «Sin planearlo me empiezan a llegar fotos o menciones y ahí es cuando me entero que compran mis diseños». En el caso de Anita, añade, «ella es madre soltera como yo, hubo alguien le habló de mi, le gustó y empezó a apoyarme así».

Pero no son las únicas, deportistas internacionales como la también canaria y campeona de surf Lucía Machado eligen sus modelos. O de jóvenes que se inician en esta práctica como Celia , que trabaja en una tienda de Guanarteme y siente que usar sus bañadores «es como tener una segunda piel, además de que te sientes súper guapa», añade.

La moda de baño, como su trayectoria, ha sido versátil. «Ahora no solo confeccionamos bañadores, también modelos que sirven para salir de noche o para ir a un festival», comenta la diseñadora mientras muestra caftanes, tops y trajes de baño «que sirven como bodys para salir».

Las prendas que tiene en ‘Agüita’, el nombre de su tienda, van desde los 40 euros el conjunto más básico a 60 euros los más elaborados, con doble lycra, estampadas y de última colección, como la más reciente que recrean ‘los cinco elementos’ o los ‘siete pecados capitales’.

De sus manos sale todo el proceso. Desde la concepción, el dibujo, los estampados, la impresión, el patronaje y la confección. Un trabajo que se hace realidad en su nueva tienda ubicada en la calle Perú, en el corazón de Guanarteme. Un local que, vueltas a la vida, era también un garaje. Los hilos y las telas se mezclan con los diseños que están a la venta directa al público. Ediciones limitadas «para que todas las niñas sientan que llevan una pieza única cuando van a la playa», destaca.

De todo, el único inconveniente que sigue viendo como emprendedora es el mismo al que se enfrentan muchos de los pequeños empresarios canarios: las ventas a través de internet. «Los envíos a la Península están muy complicados, los retienen en aduanas y no puedes asegurar un tiempo de entrega. El cliente no solo se desespera por saber cuándo le llega, sino que además tienen que pagar al cartero un coste extra al recibirlo».

Hoy, Patricia sigue apuntando alto. «Nos estamos aventurando a imprimir en tul y en sedas, y cada vez más, incorporando tejidos ecológicos». Desfiles en Moda Cálida y proyectos que resaltan el empoderamiento de la mujer de la que hace bandera. Ahora cede su propio espacio en su tienda para nuevos creadores canarios. «Aquí estamos haciendo desde charlas, exposiciones a actividades de yoga», añade.

Aquel mundo mágico en el que se inspiraba de pequeña mientras miraba fijamente las rocas de la Playa Chica, sigue siendo inspiración hoy. «No puedo vivir sin el mar», recalca. Ahora no solo lo disfruta, sino que puede vivir gracias a él, algo que le permite seguir disfrutando del estilo de vida que siempre soñó.