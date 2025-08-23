El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece una carta de sabores que 'emboban'

Hace 14 meses se abrieron las puertas de un corral de alegrías y sabores innolvidables. José Manuel Navarro tenía un trabajo estable como comercial y un sueño pendiente: abrir su propio restaurante.

Era un aficionado curioso de la cocina, el amigo cocinitas que siempre invitaba a comer a casa. Sus amigos le animaban e insistían para que abriera su propio restaurante al que pudieran acudir siempre.

José le dió muchas vueltas a cómo debía ser el concepto, pero tenía algo claro: debía ser ese local, no podía ser otro: el número 25 de la calle Joaquín Costa. Su apertura generó mucha expectación. Lanzó una campaña de marketing en las redes sociales, pero sin revelar la ubicación exacta del restaurante. Se sabía que iba a abrir La Tortilla boba, pero no dónde. Para aumentar el misterio colocó en la puerta un cartel que decía: «Hay que tener huevos para abrir este local»

Su idea principal era crear un local especializado en distintas variedades de tortilla -rellenas de trufa, de tomate seco y albahaca, de jamón ibérico, balacao o las más clásicas-, siempre «en el punto perfecto». Pero sus otros aclamados platos no podían quedar atrás. Así diseñó una carta seleccionada con mucho mimo, en la que reinventó recetas tradicionales y creó una experiencia gastronómica única, donde cada bocado sorprende.

Entrar en la tortilla boba es vivir una experiencia inmersiva en un gallinero, recreado por el mismo propietario, para dar vida a un concepto y a una marca que reflejan la idea principal. Lo último en incorporarse fue el nombre, llegó casi por casualidad. Alguien le preguntó «José, ¿a ti cómo te gustan las tortillas?». El contestó: «que esté boba». «¿Que llore el huevo?», insistieron. «No, que quede boba». Entonces, se le abrieron los ojos, le dió un abrazo y celebró haber encontrado por fin una marca después de darle mil vueltas.

Todos los productos son frescos y de kilómetro cero, que llegan cada mañana. «Esto es parte de la esencia del local» reconoce José. Para garantizar la frescura de los huevos, por ejemplo, establece la premisa que no pueden pasar más de 48 horas desde la puesta. El cachopo se prepara con queso flor de guía, las frutas y verduras provienen de La Aldea y los huevos garantiza son de gallinas libres, qnunca criadas en jaulas. Todo ello se traduce en sabores de altísima calidad

La elaboración es completamente casera y hecha con «mucho cariño» en cada receta. Toda la carta nació de los platos habituales que cocinaba José en casa, combinando la calidez familiar con la creatividad de la gastronomía de autor.

Las albóndigas de Juanra en La Tortilla Boba. / Andrés Cruz

Algunos platos llevan dedicatoria, como 'la tortilla de Manolo' en honor a su padre, con cebolla y pimiento; o las 'croquetas de mamá' que evocan el sabor de las que preparaba su madre, con zanahoria, huevo y queso plato. También están las albóndigas que recuerdan a su amigo Juanra, quien odiaba los guisantes. Como homenaje, tras su fallecimiento poco antes de la apertura, José decidió servirlas sin este ingrediente imprescindible para él. «Al final, esto es muy familiar y todo quiero que vaya en esa línea», cuenta el emprendedor.

Los valores que sostienen el negocio son el producto local y un buen ambiente en el equipo, que se refleja en un lugar amable para el público. «Para nosotros es fundamental que quien llegue se sienta relajado y disfrute únicamente de la comida y de la compañía; por eso ni siquiera tenemos wifi», explica el dueño.

En este ambiente único, el cierre perfecto para una velada inolvidable es la tarta de queso con base del inconfundible sabor de los cruasanes de Colomar.

En La Tortilla Boba no solo se va a comer, se va a compartir, a disfrutar y a celebrar. Porque detrás de cada plato hay una historia y un sueño cumplido.