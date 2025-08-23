Tomás Azcárate: «Crear puertos deportivos es cada vez más difícil»

Construir nuevos puertos deportivos en España y Canarias «es cada vez más complicado» pese a su valor estratégico en la actividad turística para ampliar la oferta de los destinos vacacionales, por lo que la alternativa es modernizar los actuales muelles y crear más atraques al abrigo de las dársenas ya existentes. Sobre esta idea girará la ponencia de Tomás Azcárate, presidente de Marinas de España, en las jornadas Tendencias Globales del Transporte Marítimo: El Futuro de los Puertos Canarios, que se celebran el 20 y 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el título El papel clave de los puertos dentro del sector turístico del mar y la economía azul, expondrá los puntos de vista de la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (Feapdt), que engloba a nivel nacional a las asociaciones autonómicas, empresas privadas y concesionarias de marinas y club náuticos.

Uno de los objetivos de la ponencia, adelanta Azcárate, «será reivindicar la importancia estratégica y fundamental de los puertos deportivos como piezas de los destinos turísticos». Aunque reconoce que el propio nombre ya es equívoco, porque lo focaliza sobre los deportes náuticos al ser puerta de entrada y salida al mar en las regatas, «en realidad tienen muchos otros usos».

Tres vertientes

Por ejemplo, en Canarias, Andalucía, Baleares y otras zonas «juegan un papel más importante y fundamental es su vertiente turística». Los puertos deportivos, según Azcárate, «vertebran los destinos turísticos de distinta naturaleza y, aparte de otras, tienen una triple vertiente».

La primera es como puerta de entrada de los turistas, los que vienen en embarcaciones desde otros países. Es lo que se denomina barcos de tránsito. «En Canarias hay mucho tráfico de este tipo, barcos de Europa que bajan por la Península y recalan de forma previa en las Islas para luego dar el salto y cruzar el Atlántico; esa es una fuente de entrada de visitantes, que se quedan un determinado tiempo y generan gastos, pues suelen ser personas de poder adquisitivo alto o medio alto», apunta Azcárate.

El efecto multiplicador de ese tipo de viajeros es «relevante» porque no solamente consumen en el destino y disfrutan de sus servicios turísticos, sino que benefician también a la parte industrial porque requieren reparaciones y mantenimiento de sus barcos. Por tanto, a su juicio, se debe fomentar la entrada de turistas por esa vía marítima, sobre todo en comunidades autónomas como Canarias.

Un segundo elemento es el de las actividades turísticas que los puertos deportivos ofrecen a los visitantes que ya están en el destino. Excursiones marítimas, motos de agua, buceo, avistamiento de cetáceos o cursos de windsurf son parte de la oferta de ocio complementaria a los turistas. «En toda la parte relacionada con mar hay nuevas ofertas y son un hub de actividades cuyo punto de encuentro son los puertos deportivos, por eso es fundamental que haya seguridad jurídica, que estén bien cuidados y que exista esa filosofía de facilitar las inversiones porque enriquecen la oferta y mejoran la competitividad; en ese sentido, en Canarias son estratégicos», añade.

La tercera vertiente es el atractivo de los puertos en sí mismos, en la faceta comercial o de restauración para los turistas que están de vacaciones en ese sitio. Las propias infraestructuras son puntos de interés aunque no vaya a salir al mar, sino para dar un paseo, ver los barcos, degustar la gastronomía o disfrutar de las vistas.

Azcárate sostiene que hay que insistir a las administraciones públicas y a los propios concesionarios en que esa vertiente es fundamental, por lo que «deben trabajar de forma coordinada en la parte estética, no solo como un sitio de acceso al mar, sino como atractivo en sí mismo, integrar a las marinas dentro del territorio y de la cadena de valor de los destinos turísticos».

Uno de los retos del sector, a su juicio, es buscar alternativas ante las dificultades para crear nuevos puertos deportivos. «Hay mucha sensibilidad medioambiental y la intervención en la costa para construirlos es significativa, por lo que obviamente las circunstancias sociales lo hacen más difícil», explica el presidente de Marinas de España, quien subraya que ante ello se está optando por usar dársenas que ya existen para incrementar la oferta de atraques.

«El reto es que hay puertos antiguos y hay que dar seguridad jurídica para poder comprometer nuevas inversiones y que mantengan el mismo nivel de excelencia, para que mejoren en ese triple vertiente y sean herramientas para dinamizar esos destinos turísticos», concluye.