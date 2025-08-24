La canaria que conectó con el mundo a Refaat y sus hijos, una familia palestino-boliviana atrapada en Gaza

La agonía de Gaza se relata en directo. Casi dos años de masacre y una situación de hambruna han llegado a todos los rincones del planeta a través de los móviles de millones de palestinos, que han narrado la escalada del genocidio en busca de lo único que podría salvarles en una cárcel a cielo abierto: la ayuda del exterior. La historia del doctor palestino-boliviano Refaat Alathamna y sus cinco hijos conmovió a Lorena Santana Ojeda, una ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria que aparcó su vida personal y profesional para volcarse en la ayuda a la Franja. Desde Egipto, donde lleva meses colaborando con un orfanato de refugiados gazatís, su asociación Hola Gaza reúne dinero para enviarlo a Refaat y su familia, que continúan atrapados.

El doctor estuvo trabajando sin cobrar desde que comenzó la ofensiva israelí –en octubre de 2023– en un hospital que fue bombardeado hace pocos meses. Con la aceleración de la invasión de la Franja ordenada por el gobierno de Netanyahu, Refaat lamenta que la población está condenada: "Cero alternativas, ellos lo saben. No hay lugar seguro. Cuando van a buscar comida les disparan como si fueran animales. Muchos se quedarán esperando la muerte. Yo por ahora estoy en una zona no amenazada y estamos luchando por salir".

Las redes sociales que salvan vidas

Refaat es el motivo por el que Lorena se implicó de lleno en la causa palestina, que ya venía denunciando tiempo atrás. Según cuenta la grancanaria, él se puso en contacto por primera vez a través de sus redes sociales en febrero de 2024, fecha en que se redujeron drásticamente los camiones con suministros que entraban a Gaza. También durante ese mes tuvieron lugar una serie de ataques aéreos en la localidad de Rafah, que resultaron en la muerte de decenas de personas.

Al principio, Lorena empezó asesorando a Refaat para que pudiese aumentar su alcance en redes sociales y conseguir más donativos, ya que no tenía acceso a productos básicos y estaba viviendo en una casa en muy mal estado.

Sin embargo, los cortes en la conexión y la carga física y emocional a la que estaba expuesto el doctor llevaron a que, finalmente, ella las gestionase en su nombre: "No dudé ningún momento en ayudarle. La única forma de salvarse es a través de la difusión en redes sociales y la ayuda externa".

El precio de sobrevivir en Gaza

Su idea era llevar a cabo una campaña de unos meses y recaudar lo necesario para sacarlo de la Franja, pero "le hacía falta mucho" para la supervivencia diaria porque "todo estaba carísimo". En aquel momento, cuenta Lorena, "se podía salir de Gaza pagando una millonada", que en el caso de Refaat y sus hijos ascendía a unos 30.000 dólares. Cuando Israel invadió Rafah y cerró el cruce, esa esperanza se extinguió.

Un kilo de harina por 50 euros o un huevo por ocho dólares son algunos de los precios que se manejan actualmente debido a la escasez causada por el bloqueo israelí a la ayuda humanitaria. "Venden el azúcar a cinco o seis dólares el gramo porque no hay suficiente", añade. Además, sacar efectivo supone que casi la mitad se vaya en comisiones.

Las dificultades monetarias no acaban ahí. Lorena rememora que tuvo que aprender sobre criptomonedas para enviar las recaudaciones a Refaat y sus 12 hermanos, y se vio forzada a cerrar su cuenta bancaria personal, que era donde inicialmente recibía parte de los donativos, debido a la cantidad de ingresos que le llegaron. Por otro lado, abrió una campaña a través de una plataforma de crowdfunding en la que llegó a reunir unos 10.000 euros, pero fue suspendida y la suma fue devuelta a las personas donantes. "No me dijeron nunca el motivo", asegura.

La inacción de Bolivia

Por todo ello, después de recibir asesoramiento legal, decidió crear la asociación Hola Gaza y, en diciembre del año pasado, se trasladó a El Cairo tirando de sus ahorros "por si abrían la frontera". Desde allí, está recaudando dinero para familias y un orfanato de niñas y niños gazatís que en su momento lograron salir de la Franja, sin dejar de pensar en Refaat y sus hijos.

"Yo no puedo abandonarle, no puedo apagar el móvil. Pero esto no lo debería hacer yo, sino el gobierno de Bolivia. Él no debería estar ahí", sentencia Lorena, recordando que Refaat tiene doble nacionalidad y que se está arriesgando a ser el blanco de un ataque israelí por su prolongada exposición mediática.

La diana en los médicos

"A los periodistas los están matando, pero también a los médicos. Ha habido bombardeos en las guaguas que van llenas de médicos al hospital. En Bolivia no han tomado su caso en serio, solo mienten y marean y no lo han sacado porque no han querido. Dijeron que le habían ofrecido la salida y que Refaat la había rechazado. Nunca me contestó la embajada de Bolivia en Egipto. Pedimos ayuda económica de Bolivia, en junio dijeron que sí, y ahora, hace unas tres semanas, el viceministro la rechazó diciendo que no, que no podían", relata.

Lorena admite sentir cierto descontento con su tierra natal, la falta de difusión en los medios canarios y el distanciamiento con la comunidad palestina en las Islas, ya que no ha notado apoyo por su parte salvo en algunos casos concretos. Ni siquiera entre su familia, que sabe cuál es la realidad de Gaza pero no llega a entender su nivel de implicación. En cualquier caso, matiza: "Estoy infinitamente agradecida a todas las personas que dan 10, 20, 50 euros. Gracias a la gente civil puedo costear esto".