El caso del médico de Canalejas: ¿justicia para las víctimas?

«Él ha quedado en libertad y ahora soy yo la que se siente condenada», narra una de las 26 víctimas de abuso sexual de Carlos L. R, el médico de Atención Primaria que ejerció en el centro de salud de Canalejas, dependiente del Servicio Canario de Salud, entre los años 2010 y 2019.

En ese periodo abusó sexualmente de manera continuada de sus pacientes, y así ha quedado recogido en la sentencia que lo condenó, pero el facultativo no llegó a entrar nunca en prisión.

Un escenario que vuelve a reabrir el debate de la desprotección del sistema de justicia, las carencias en formación para juzgar con perspectiva de género y la doble revictimización al que se enfrentan las víctimas.

El médico fue sentenciado por la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas el pasado mes de enero a una pena de 29 años de cárcel por delitos de abuso sexual, 10 de ellos ejercidos de forma continuada.

Una pena que quedó rebajada de los 62 años que pedía inicialmente el Ministerio Fiscal por atenuantes como haber reconocido y aceptado los hechos y por la reparación del daño -tras haber indemnizado a las víctimas de forma conjunta por un monto total de 100.000 euros-.

Durante aquel mediático juicio, los especialistas comentaban en los pasillos de la Ciudad de la Justicia la posibilidad de que no entrara en prisión ante la reducción de las penas, según lo establece el propio Código Penal tanto en el artículo 70 que tiene que ver con el cálculo de las sanciones, como por el artículo 80 referente a la reparación del daño.

Las condenas quedaron finalmente rebajadas. En el caso de los delitos continuados, en un año y nueve meses para cada uno de ellos en lugar de dos; en el de los delitos simples, en nueve meses en lugar de un año. De esa manera, la defensa del médico de Canalejas logró que el Tribunal se planteara la suspensión de la pena con la que evitaría su ingreso en prisión.

La llamada de ‘Alma’ al 012

Pero de eso nadie informó a ‘Alma’ -nombre ficticio de la víctima- quien contacta con este periódico para denunciar «un abandono» por parte de las autoridades judiciales. «Quiero que todo el mundo sepa que este ‘ser’ está libre y que las víctimas que vivimos en el mismo barrio nos lo podemos encontrar en cualquier momento», subraya a la vez que rompe a llorar al hablar de su agresor.

‘Alma’ se entera de que Carlos L. R. no ha pisado la cárcel al recibir un aviso de la policía judicial citándola hace pocas semanas para recoger una orden de alejamiento, documento que tendrá que llevar consigo a partir de ahora y durante los próximos tres años, tiempo que la sentencia recoge como medida de protección.

«En todo el proceso nunca he tenido un abogado. Cuando empiezan a investigarlo es la policía la que me contacta porque habían detectado varias llamadas mías al 012 rechazando las citas con mi médico de cabecera, que era él. No quería volver a verlo después de lo que me hizo», recuerda.

‘Alma’ continúa narrando que le informan de varias quejas en contra del médico y le preguntan si ella había sufrido algo similar. En ese momento se derrumba y responde que sí. Se arma de valor y da el paso de sumarse a las denuncias recogidas siendo ya una víctima más. Pasan los meses y va siguiendo todo el proceso judicial por los medios.

«El mismo día que estoy convocada para ir al juzgado me entero por la prensa que se ha suspendido el juicio, que habían llegado a un acuerdo»; sin embargo, asegura que nadie la llamó para informarle o para darle alguna explicación, hasta que hace varios días recibe esa citación. «Una orden de alejamiento, ¿de quién?», preguntó.

«¿Cómo es posible que habiendo agredido a 26 mujeres haya quedado en libertad?», se sigue preguntando al saber que aquel médico que ejerció un abuso de poder con ella no había siquiera llegado a pisar la cárcel. «¿Y si me lo hubiese encontrado en la calle en algún momento sin saber nada?», sigue insistiendo sin creerse lo que ha pasado.

Suspensión extraordinaria

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirman a este periódico que el caso presenta una «suspensión extraordinaria» en base al artículo 80.3 del Código Penal, «siempre que no vuelva a tener una sentencia condenatoria y asista a un curso de educación sexual».

Confirman también que la orden de alejamiento es por tres años (de 2025 a 2028) y que la prohibición de acercarse, tanto a ella como al resto de las víctimas, es de 150 metros. Añaden que la Sección Sexta está notificando «presencialmente» a cada una de las víctimas y reiteran que el condenado «ha pagado las indemnizaciones y las costas del proceso».

Pero para Alma no es suficiente. «Entonces, como ha pagado, ¿ya con eso basta?», sigue cuestionando. La indefensión en la que se encuentra demanda respuestas y vuelve a reabrir el debate sobre la protección a las víctimas.

La abogada Valeria Suárez, especializada en Violencia de Género destaca que la sentencia «por muy injusto que parezca es la aplicación correcta del Código Penal». Explica también que aunque se trata de múltiples delitos a diferentes personas se condena de forma individualizada «porque el Código Penal no permite que se junte todo, sino que se han de observar de manera diferente».

Suárez es aún más clara. «No se cumplen todas las penas una detrás de otra hasta el infinito porque la Ley, de por sí, ya te impone un límite máximo de cumplimiento efectivo». Ese artículo 80 del Código Penal es una de las claves jurídicas de casos como este.

«Es el que nos dice que cuando la condena es inferior a 2 años se puede suspender con la previsión de que no se cometa de nuevo otro delito en un rango de de 2 a 5 años».

Tal es la realidad a la que las víctimas de violencia de género se siguen enfrentando cada día que ella misma, como abogada, se ve en la necesidad de prevenirlas. «Antes de enfrentarnos a cualquier procedimiento penal les advierto de la dureza de nuestro sistema jurídico, un sistema que tiene una amplia protección de las personas, pero que también tiene unos rangos y unos límites. Es decir, unas reglas del juego».

¿Es justo o no? Para ella depende de cómo se mire. «Desde la perspectiva de la Ley, probablemente lo sea, porque es lo que dispone el Código Penal. Desde la perspectiva de la moral y como especialista en estos casos, evidentemente no, no me parece justo; pero menos justo me parece la inhabilitación que se le impone», matiza.

Esa imposibilidad para ejercer es mínima. La sentencia recoge en unos casos ha de esperar cinco años, en otros «lo que dure la condena». Es ahí donde la especialista señala que el sistema judicial «flaquea bastante» porque no va a haber ningún tipo de control sobre él, advierte.

La sentencia habla de que el agresor, al quedar en libertad, recibirá un curso de educación sexual, pero de ese curso, la especialista tiene pocas o ninguna expectativa. «Creo en la reinserción, pero un curso no es el método suficiente para poder cambiar esa forma machista de tratar a la mujer».

Su práctica como abogada- continúa- le ha demostrado que no está siendo actualmente del todo efectivo. «La mayoría de los condenados por violencia de género, según salen de prisión vuelven otra vez a la casa de las víctimas a tocar en la puerta. Son reincidentes en su mayoría».

Las especialistas consultados apuntan a que la falta de seguimiento de los casos -en concreto, de sus víctimas-, la ausencia de empatía y de sensibilidad y la escasa formación en violencia de género siguen siendo aún los retos para la Justicia. «Sobre todo, en los juzgados de instrucción, que son la parte del proceso donde se acumulan las pruebas», especifica la abogada Valeria Suárez. «Los juzgados de Violencia de Género son maravillosos, tenemos grandes jueces, pero insisto, no así en los de instrucción».

Un sistema de justicia siempre es mejorable, pero más que la propia administración de justicia, lo podría ser el resto de los sistemas públicos. «Me parece increíble que desde el 2010 nadie se hubiese dado cuenta de lo que hacía ese señor y de que no hubiese habido más controles sobre cómo ejercía la profesión», recalca la letrada. «No se trata en poner el foco en la reparación del daño, sino en evitarlo».

Las huellas emocionales

La psicóloga sanitaria y especialista en Violencia y Trauma, Aisha Medina, subraya que situaciones como las que a partir de ahora van a tener que enfrentar las víctimas al saber que su agresor está en libertad y que se lo pueden tropezar en el mismo barrio donde viven puede generar, a la larga, trastornos de ansiedad y hasta depresión.

Así se siente ya ‘Alma’, que al volver a hablar del caso no deja de temblar y llorar. «Ayer creí verlo, no estoy segura, pero casi me echo a la carretera por huir de esa persona, y ni siquiera estoy segura de que fuera él».

El coste para las víctimas es mucho más alto que para el abusador. «El proceso no acaba cuando acaba el juicio, a veces es incluso más complicado», advierte la psicóloga. «Y cuando acaben los tres años de esa orden de alejamiento, ¿entonces qué?», cuestiona a su vez ella al propio «sistema».

Por su parte, la experta en Igualdad, Begoña Vera, es la más contundente de las tres. Asegura que las leyes están hechas «en un marco normativo patriarcal en el que la violencia se mide por la imagen que tenemos de la violencia entre varones; pero las violencias que sufrimos las mujeres, la mayoría, son calladas».

Y pone un ejemplo muy significativo. «Si ahora mismo se escapara un león y se paseara por Las Canteras, ¿qué haría la sociedad? Protegernos, ¿no? Eso no ha pasado con este señor, que ha demostrado ser un depredador sexual».

El debate lo ha tenido que volver a abrir la propia víctima. ‘Alma’ guarda la sentencia en su bolso. Ahora esa es su única defensa. «Solo espero que esto sirva para que nadie más tenga que pasar por lo que yo viví».