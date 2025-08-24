La ciudad cambia en La Isleta y Las Coloradas 1.500 luminarias

El Ayuntamiento de Las Palmas, a través de la Concejalía de Vías y Obras, ha adjudicado estos días la instalación de más de 1.500 luminarias con tecnología LED en los barrios de La Isleta y Las Coloradas, una dotación que costará a las arcas locales 765.050 euros.

El Consistorio capitalino asegura que esta actuación mejora la eficiencia energética y contribuye a la sostenibilidad de la ciudad y está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los Ayuntamientos.

El edil del área, Carlos Díaz, señala que «la renovación del alumbrado tendrá un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y, además, permitirá ahorrar cerca de 131.000 euros al año y reducir en más de 640 toneladas las emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo así a los objetivos de sostenibilidad de la ciudad».

Asimismo, precisa que «este proyecto incluye también la actualización de 22 cuadros eléctricos, lo que mejorará la fiabilidad y la seguridad de toda la red, y garantiza que la nueva iluminación cumpla con la normativa de protección del cielo nocturno», reforzando el compromiso del Ayuntamiento «con un desarrollo urbano más respetuoso con el medio ambiente».

La actuación, que será realizada por la empresa Elecnor Servicios y Proyectos, contempla la renovación de todas las luminarias de los dos barrios y de la carretera que los conecta, con un total de 1.525 unidades de 145 vatios por otras nuevas unidades de tecnología LED de 37 y 53 vatios. Con esta actualización se generará una notable reducción del consumo energético, además de mejorar la sostenibilidad del servicio.

Las nuevas farolas generarán una iluminación más eficiente sin afectar en la calidad del alumbrado. La temperatura del color será de 3.000 grados kelvin, que proporciona una luz blanca cálida con un tono amarillento que proporciona ambientes acogedores.

La Unidad Técnica de Alumbrado del Ayuntamiento estima que con esta actuación se logrará un ahorro energético anual de 832.626 kilovatios hora, que se traducirá en un ahorro económico de 130.900 euros anuales y se evitarán la emisión de aproximadamente 646,12 toneladas de dióxido de carbono₂.

El proyecto, que recoge además la actualización de 22 cuadros eléctricos para mejorar su fiabilidad y seguridad de la red de alumbrado, cuenta con un plazo de ejecución de 11 meses.

Protección del cielo

Las luminarias deberán contar con el certificado de homologación del Instituto Astrofísico de Canarias. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhirió en el pleno del mes de abril a la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, una iniciativa que promueve el uso racional de la luz artificial y defiende el derecho de las generaciones futuras a un cielo limpio.