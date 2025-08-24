La constructora limpia de escombros la plaza Clara Muñoz tras año y medio de denuncias

Después de año y medio de denuncias por estar sepultada bajo los escombros, la plaza Clara Muñoz vuelve a salir a la luz. Situada junto al paseo del barrio marinero de San Cristóbal y alineada con el castillo-torreón de San Pedro Mártir, este rincón del Cono Sur de la capital fue utilizado por la empresa que estaba reparando el malecón para dejar allí todo tipo de restos de obras, incluida la caseta de los trabajadores. Finalmente, la constructora, Eneas Servicios Integrales, ha retirado todos los restos que dejó en este espacio, algo que suscitó la queja de familia y amigos de la historiadora del arte, fallecida en 2015 e hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria.

Este periódico ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación en la que se encontraba este rincón del barrio marinero. La constructora utilizó este espacio como depósito de obra durante el transcurso de los trabajos. Y a pesar de que la obra finalizó en diciembre del año pasado, los escombros y hasta la caseta han seguido allí hasta este mes de agosto. Ocho meses después.

Reparar el acabado de la plaza

El área de Urbanismo ha enviado ahora un requerimiento a la empresa para que reponga el adoquinado que se vio dañado durante todo este tiempo, además de reparar el acabado de la plaza. Fuentes municipales indican que una vez se haga efectiva esta última petición, el Consistorio valorará si aplicar algún tipo de medida contra la constructora.

La familia y amigos denunció la situación de este rincón en más de una ocasión. En especial Juan Espino, arquitecto y viudo de la homenajeada en este rincón de San Cristóbal, quien resaltó el mes pasado que «ha habido una falta absoluta de consideración a la memoria de Clara, cuando ella se partió por la cultura». Ahora agradece que por fin el espacio se encuentre en buenas condiciones.

Adzubenam Villullas

Un jardín de callaos

La plaza dedicada a Clara Muñoz fue inaugurada en diciembre de 2020, en presencia de autoridades municipales y de familiares y amigos de la historiadora del arte. El espacio aprovecha el solar de una casa terrera derribada. Sobre el mismo se dispuso un jardín de callaos, con el propósito de imitar la continuación de la playa del barrio marinero. Además, se adaptó el muro con la vivienda colindante con planchas de hormigón y una pieza esculpida por el artista tinerfeño Antonio Castillo.

No obstante, la plaza ha estado inconclusa desde el minuto uno. El entonces alcalde, Augusto Hidalgo, indicó el día de la inauguración a los medios que habría una segunda fase que afectaría a la cancha improvisada que hay en el solar aledaño. Este espacio deportivo sigue en mal estado y sin ningún tipo de intervención municipal a la vista. De hecho, un vecino del barrio ha propuesto en la última convocatoria de los presupuestos participativos la rehabilitación de la pista y su puesta a punto.

Clara Muñoz, natural de Cantabria, fue historiadora del arte, con una amplia trayectoria como comisaria de arte; además de ostender el cargo de directora de la sala de exposiciones del Gabinete Literario de 2003 a 2012. Colaboradora habitual de este periódico y una enamorada de San Cristóbal, fue recnocida hija adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria en 2016, al año de su muerte.