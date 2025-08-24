¿Quieres ser jefe en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Estas son las 237 plazas que se ofertan

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado este viernes, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, las bases que regirán la futura convocatoria de provisión de puestos de trabajo por concurso de méritos, dirigida al personal funcionario del Consistorio.

Según explica la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, esta iniciativa se realiza por primera vez en la historia del Consistorio y permitirá ofertar hasta 237 vacantes en distintos puestos, ofreciendo a los funcionarios la oportunidad de avanzar en su carrera administrativa.

Los 237 puestos se distribuyen entre jefaturas de sección, jefaturas de unidad técnica, técnicos de grado medio coordinador, jefaturas de negociado, jefaturas de grupo, oficial coordinador y puestos de funcionarios de carrera. La relación completa de puestos, cuya convocatoria se abrirá en próximas fechas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye áreas como Planeamiento y Gestión Urbanística, Salud Pública, Servicios Sociales Comunitarios, Contratos de Suministro y Obra, Cultura, Juventud, así como unidades técnicas de Aguas, Alumbrado Público y Ciudad Inteligente, entre otras.

Promoción interna

Esther Martín resalta que esta convocatoria constituye «un hito dentro del Ayuntamiento, ya que permite por primera vez cubrir con carácter general vacantes asignadas a funcionarios y funcionarias, y ofrecerles la posibilidad de progresar en su carrera administrativa». Asimismo, ha destacado que el Consistorio refuerza su «compromiso con la promoción interna y el desarrollo profesional del personal funcionario, lo que se traduce en un servicio más eficiente y de mayor calidad para la ciudadanía».

Podrán participar de manera voluntaria los funcionarios de carrera que presten servicio en el Ayuntamiento y cuenten con adscripción definitiva en el momento de la convocatoria, independientemente de su situación administrativa, salvo aquellos con suspensión firme durante la vigencia de la misma.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará resolución en el plazo máximo de un mes, aprobando una única lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Esta lista incluirá todos los grupos y subgrupos, y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.