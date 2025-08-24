"Las tortitas más esponjosas" : así es el local que conquista a los foodies de Gran Canaria

Hay rincones gastronómicos que no se descubren por casualidad, sino por confidencia. En pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, a unos pasos de la arena y el mar, se esconde un local que ha empezado a sonar entre quienes disfrutan de un buen brunch de domingo. Sus tortitas no se sirven en plato: se presentan como un pequeño espectáculo, con capas de esponjosidad que parecen sostener el aire.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc fueron los primeros en dar la alerta. “Las tortitas más fluffy de la capital se sirven con fruta fresca, crema inglesa y mermelada de frutos rojos”, contaron en uno de sus últimos vídeos. La publicación corrió rápido en redes sociales, despertando el apetito de quienes buscan lugares distintos y bien cuidados, donde la cocina artesanal se convierte en plan.

Nuevo templo del brunch

El local, ubicado en la calle Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez, número 4, se ha ganado el título de “nuevo imprescindible” en cuestión de semanas. Sus tortitas, que rondan los 15 euros por persona, son el plato estrella. “Son supergrandes, ya lo estás viendo”, comentan los creadores, mostrando la torre de pancakes coronada por fruta fresca.

Pero la propuesta no se queda en lo dulce, el menú ofrece una carta de brunchs internacionales que viajan entre continentes sin perder su toque casero.

Opciones saladas que conquistan

“También quisimos probar sus opciones saladas, como este brass mexicano al que no le faltaba de nada”, explican. El plato, con un precio de 13,90 euros, es un festival de ingredientes: frijoles, pimientos, maíz, huevos escalfados y aguacate. Una propuesta que transporta al otro lado del Atlántico en cada bocado.

La carta incluye también un brunch inspirado en otros países, con recetas de acento europeo y mediterráneo. Una de las más celebradas es la opción de 12,50 euros, que combina sabores equilibrados y frescos, pensados para quienes buscan alternativas más ligeras pero igual de sabrosas.

El toque artesanal: focaccias y tostadas

El local también apuesta por el pan hecho en casa. “Focaccias caseras, y aunque las tostadas estaban buenas, nosotros tiraríamos por los otros dos platos”, opinan los creadores. Por 9,90 euros, se ofrece un brunch más sencillo, pero con la garantía del producto artesanal y local.

Este equilibrio entre la cocina dulce y salada, lo clásico y lo internacional, convierte al sitio en un espacio versátil donde cada comensal encuentra su plan perfecto.

Un brunch a pasos de la playa

El ambiente es otro de los grandes atractivos. A solo unos metros de la playa, el local combina la calma del mar con una estética moderna y desenfadada. No es raro ver a grupos de amigos, parejas o familias compartiendo mesa, con el rumor de las olas como telón de fondo.

Eso sí, los creadores recomiendan organización: “Se recomienda reservar mesa”, advierten, ya que el lugar suele llenarse rápido, especialmente los fines de semana.

El local abre de lunes, martes y jueves de 9:00 a 15:00 horas, los viernes y sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00, y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. El único día de descanso es el miércoles. Una agenda amplia que permite disfrutar de un brunch tardío, un almuerzo ligero o incluso una cena temprana en viernes o sábado.

El éxito de este espacio confirma que el brunch sigue siendo uno de los planes favoritos en la capital grancanaria. Con propuestas que van desde las tortitas más esponjosas de la isla hasta platos salados llenos de color, el nuevo local se ha convertido en destino de peregrinación para foodies y curiosos.

Y todo, a un precio medio de entre 10 y 15 euros por persona, que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan calidad y experiencia.