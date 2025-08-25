Arte y gastronomía en Las Rehoyas para apoyar al ejército ucraniano
Unas cien personas disfrutaron de una degustación de gastronomía ucraniana, artesanía, folclore y actividades interactivas para los niños
El parque de Las Rehoyas acogió este domingo la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, un acto organizado por Casa de Ucrania y las asociaciones Avel Alliance e Infinity en apoyo a las Fuerzas Armadas de este país europeo.
Unas cien personas disfrutaron de una degustación de gastronomía ucraniana, artesanía, folclore y actividades interactivas para los niños.
Además, se abrió una recaudación para dotar al ejército de 10 sistemas terrestres robotizados que se destinarán a evacuar heridos del frente.
