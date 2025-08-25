Arte y gastronomía en Las Rehoyas para apoyar al ejército ucraniano

El parque de Las Rehoyas acogió este domingo la celebración del Día de la Independencia de Ucrania, un acto organizado por Casa de Ucrania y las asociaciones Avel Alliance e Infinity en apoyo a las Fuerzas Armadas de este país europeo.

Unas cien personas disfrutaron de una degustación de gastronomía ucraniana, artesanía, folclore y actividades interactivas para los niños.

Además, se abrió una recaudación para dotar al ejército de 10 sistemas terrestres robotizados que se destinarán a evacuar heridos del frente.