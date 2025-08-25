Ocio deportivo
Una cancha de baloncesto como regalo de cumpleaños a un vecino de Miller Bajo
Samuel Ruiz transmitió a la concejala de Deportes la necesidad de reformar la cancha de baloncesto de Miller Bajo, que estaba desatendida. Como regalo de cumpleaños, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido acercarse para celebrar además la remodelación y la implicación de la juventud en el cuidado de su barrio
Samuel Ruiz celebró su 16 cumpleaños jugando al baloncesto con sus amigos en su cancha de siempre, la de Miller Bajo, que gracias a su petición, ha sido remodelada con un diseño urbano. Él cuenta que siempre invita a participar a todo el que se acerca, y esta vez tuvo la oportunidad de disputar un partido junto a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes y Juventud, Clara Campoamor, quienes quisieron aprovechar su celebración para «reconocer esa implicación de la gente joven en el cuidado de sus barrios».
La historia de esta reforma, que en palabras de Darias «merece ser contada», se remonta a la Semana de la Administración de Gobierno Abierto, cuando Campoamor visitó el colegio de las Salesianas. Allí Samuel expresó la necesidad de reformar su cancha habitual, pues presentaba unas condiciones desfavorables: «estaba deteriorada y descuidada». Poco después, en el marco de los encuentros en La Grada Espacio Joven Creativo, reiteró su petición y en ese momento le mostraron un boceto del proyecto que hoy es una realidad y que, según él mismo, «ha superado sus expectativas».
El primo del cumpleañero, Luis Ibarra, comentó: «Ahora vamos a venir a jugar con más ganas». A lo que su amigo Fernando Santana añadió: «Sí, con más ilusión, porque quedó chulísima, parece de estilo americano». Por su parte, Samuel mostró su satisfacción por la reforma de la instalación deportiva: «Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado a mí y al barrio de poder disfrutar de esta cancha renovada». Aunque sea una pista de baloncesto, los chicos cuentan que se las ingenian para darle distintos usos: «A veces dividimos el espacio con una cuerda y la transformamos en una pista de bádminton, de pádel o incluso de fútbol».
La actuación en Miller Bajo incluyó la pavimentación completa del terreno, el pulido de la superficie, la reparación de fisuras y desperfectos, así como el pintado con acabado antideslizante y líneas reglamentarias. También se renovó el equipamiento deportivo, se mejoró el vallado perimetral y se adecuó la señalización a la normativa vigente, para garantizar unas condiciones óptimas y seguras para su uso.
Con esta obra, el IMD suma ya tres pistas renovadas en los barrios de La Minilla, Casablanca I y Miller Bajo, y prevé continuar próximamente con las de Nueva Isleta y San Lorenzo, dado que el objetivo del Ayuntamiento es que en cada uno de los cinco distritos de la ciudad existan pistas singulares. Cada una de estas renovaciones supone una inversión aproximada de 42.000 euros.
Esta promesa cumplida por el Ayuntamiento refleja «el compromiso con la escucha activa, especialmente hacia la juventud, que demanda lugares para practicar deporte, socializar y convivir», señaló la alcaldesa. En 2024 se destinaron aproximadamente 1,4 millones de euros a la rehabilitación de pequeñas instalaciones deportivas en distintos barrios: espacios integrados en la vida cotidiana, con diseños atractivos y funcionales que invitan a la práctica deportiva y a un estilo de vida saludable.
