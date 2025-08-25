Deportes cambia el diseño y la imagen de la cancha de Casablanca I

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), está realizando la reforma integral de la pista deportiva de Casablanca I, en el distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, con el objetivo de renovar por completo la instalación y garantizar su uso en condiciones óptimas y seguras.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitó estos días la instalación donde se está ejecutando la intervención que supone una inversión de 42.786,05 euros. Esta cuantía económica permitirá no solo recuperar la funcionalidad y seguridad de la pista, sino también dotarla de un diseño artístico personalizado que transformará el espacio en un entorno más atractivo y moderno para la ciudadanía, tal como afirma el Consistorio capitalino en un comunicado de prensa.

En concreto, los trabajos planificados por el Ayuntamiento capitalino para esta instalación deportiva comprenden el pulido mecánico de la superficie, la reparación de las fisuras y desconches que el uso y el paso del tiempo habían ocasionado, la aplicación de un sistema de pavimento con resina sólida y el acabado final con dos capas de pintura de colores, incorporando un aditivo antideslizante que otorga a la pista un Certificado de resbaladicidad clase tres.

Marcas

El proyecto del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte incluye además el marcaje de las líneas reglamentarias de la cancha y la renovación de la pintura del vallado, el murete perimetral y las canastas, lo que permitirá recuperar de manera integral la instalación.

La concejala de Deportes, Carla Campoamor, señaló tras la visita a la cancha que «esta actuación supone una mejora muy importante para el barrio de Casablanca I», puesto que no solo se recupera esta instalación, sino que además se favorece que se convierta «en un espacio con un diseño artístico que hará de la práctica deportiva una experiencia más atractiva». «Desde el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte estamos revitalizando pistas deportivas en los cinco distritos con diseños modernos que invitan a la ciudadanía a utilizarlas y a cuidarlas, fomentando así la práctica del deporte y la actividad física», concluyó la edila.

El proyecto ha supuesto una inversión de 42.786 euros y modernizará esta infraestructura para la ciudadanía

Esta no es la única instalación deportiva que está siendo objeto de intervenciones por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, está previsto que la alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Deportes visiten este lunes la finalización de la remodelación de la pista deportiva del barrio de Miller Bajo.

En el acto participarán también varios jóvenes de este barrio que utilizan de forma habitual este espacio deportivo.