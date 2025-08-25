Hasta el 31 de agosto estará abierta en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología la exposición Carteles Trasatlánticos , organizada por la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos en colaboración con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y que recoge una serie histórica de las enseñas navieras que utilizaban las compañías marítimas más famosas del mundo con el fin de captar a sus clientes en una época donde los medios anunciantes escaseaban al faltar la radio, televisión y, por supuesto, Internet, y había que recurrir a la prensa.

La mayor parte de los carteles expuestos son de la Autoridad Portuaria, que los exhibió en la desaparecida estación del Jetfoil y estarán en la nueva de los cruceros que se inaugurará en Santa Catalina a final de este año. Es evidente que el Puerto de La Luz está relacionado con el mundo de los liners y la mayor parte de estos reclamos representan a navieras famosas que vinieron con sus trasatlánticos en viajes regulares entre Europa con África, América y Asia con el fin de repostar o con ocasión de cruceros de turismo en los siglos XIX y XX.

Es el caso de la Cunard Lines, Unión Castle, Yeoward, Italia, Trasatlantique, Fred. Olsen, Holland American Lines, Mala Real, Elder Dempster, Peninsular Oriental, Woerman Lines, Linea C, Flota Lauro, Sicula Oceanica, etcétera. Es la historia de nuestro recinto con 142 años de existencia, donde amarraron naves tan legendarias como el 'Columbus', primer crucero que atracó en 1935 en el muelle de León y Castillo, el 'Queen Mary' en diciembre de 1963, el mítico 'France' en diciembre de 1973 en su única escala con turistas y el nuevo 'Queen Mary 2' en viaje inaugural el 17 de enero de 2004 en Santa Catalina. También el italiano' Andrea Doria' en 1953 y que tres años más tarde se hundió a 100 millas de Nueva York al colisionar con el sueco 'Stockolm'. Es el santo y seña de esta bahía de Las Isletas.