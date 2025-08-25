Limpieza

Medio millón de litros de agua para limpiar San Lorenzo tras las fiestas

El dispositivo especial con motivo de los festejos populares retira 13.000 kilos de residuos vegetales con 26 trabajadores de Parques y Jardines

Un operario municipal baldea el suelo de la plaza.

Un operario municipal baldea el suelo de la plaza. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, ha finalizado el dispositivo especial de limpieza por las Fiestas de San Lorenzo que finalizaron el pasado fin de semana y en el que se han retirado 13.000 kilos de residuos vegetales.

El operativo comenzó a principios del mes de julio con una intervención preventiva de saneamiento que se saldó con la retirada de 12.000 kilos procedentes de los cortes vegetales.

Esta fase previa contó con la participación de 26 trabajadores y trabajadoras de las áreas de Limpieza y Parques y Jardines, así como ocho vehículos.

Ya durante los festejos, se reforzó la limpieza ordinaria con el baldeo de las calles y espacios en los que se celebraron los diferentes eventos. Para ello se proyectaron unos 520.000 litros de agua. En este operativo estuvieron presentes 38 trabajadores y trabajadoras, y 16 vehículos.

De cara al principal evento de las fiestas, la Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores que se celebró la madrugada del pasado 10 de agosto, el Servicio Municipal de Limpieza desarrolló otro operativo especial con el que se retiraron unos 900 kilos de residuos en el entorno del pueblo.

Las fiestas de este año congregaron a más de 40.000 personas en los actos centrales y superaron las 50.000 visitas adicionales durante la esperada Noche de los Fuegos. Se quemaron 458 kilos de pólvora a lo largo de un espectáculo pirotécnico de 22 minutos que dibujó en el cielo nocturno un mosaico único de colores y efectos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents