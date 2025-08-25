Los robos en Triana perjudican la imagen de la zona comercial: "Es segura para cualquier ciudadano"

Ocho negocios de la zona comercial de Triana, un enclave de las compras y el ocio en Las Palmas de Gran Canaria, sufrieron robos y actos vandálicos en menos de dos meses durante este verano, culminando en múltiples arrestos por parte de la Policía Local. La Asociación de Comerciantes de Triana apunta que esto supone una merma para la imagen en materia de seguridad de este espacio abierto, por lo que propone implementar medidas disuasorias como el aumento de la presencia policial y la instalación de nuevas cámaras de vigilancia, además de la que ya está operativa. En cualquier caso, el presidente de la zona comercial, Marc Llobet, matiza que "Triana es una zona segura para que cualquier ciudadano vaya a comprar".

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria apuntan que existe un punto fijo de vigilancia "permanente" que "se ha llegado a mantener operativo durante las 24 horas". En determinados momentos, ese dispositivo "se refuerza con la presencia de una segunda patrulla y con la colaboración de la Policía Nacional", al que se suman otros activos adicionales en fechas señaladas como navidades o rebajas.

Una imagen que ahuyenta a potenciales clientes

Llobet lamenta que el reciente episodio de robos, cuyo modus operandi ha sido similar en los distintos casos, contribuye a generar una imagen negativa e irreal de la zona, lo cual ahuyenta a potenciales clientes. Por ello, considera que deben adecuarse los recursos a la realidad de una zona comercial con gran afluencia diaria.

"Lo que tenemos en Triana, y también Mesa y López, son tiendas con una facturación y una actividad económica tremenda. Hay horas al mediodía en que, si no hay presencia policial, de repente entran en una tienda, roban, salen corriendo y da una imagen de impunidad", reflexiona.

Policía de barrio

El presidente de la zona comercial recuerda que en el pasado tenían asignados dos agentes de barrio, una figura de la Policía Local que desapareció a raíz de una reestructuración por falta de efectivos, si bien fuentes del Consistorio apuntan que "Triana cuenta con agentes asignados de manera estable, siguiendo el modelo tradicional de policía de barrio".

En esa línea, aseguran que "se recuperaron plenamente estos servicios" con la incorporación de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), a lo que se suma un oficial que mantiene una "comunicación directa y continua con los comerciantes".

Cámaras de vigilancia

En lo que respecta a la videovigilancia, "ya existe una cámara instalada en la calle Triana, en el cruce con Buenos Aires, que permite monitorizar todo el eje hasta la calle Malteses", mientras que la instalación de nuevas cámaras requeriría de un informe técnico, así como cumplir con el "principio de proporcionalidad". Hasta la fecha, añaden, "ninguna empresa ha solicitado el acceso a sus grabaciones para el esclarecimiento de delitos".

Llobet sostiene que, si bien han percibido la voluntad de mejora por parte del Consistorio, aún no se han cubierto las necesidades de la zona comercial abierta. Indica que ha crecido cierta imagen negativa de Triana vinculada a los "robos puntuales", motivo por el que una parte de la clientela ya no frecuenta tanto la zona.

Áreas interrelacionadas

De ahí que la Asociación de Comerciantes de Triana busque aumentar el número de efectivos policiales, así como colocar cámaras de videovigilancia por "todo el barrio", incluyendo "calles estrechas y perpendiculares donde no hay tanta vigilancia" para que se pueda "localizar antes a los delincuentes" cuando no sea posible evitar algún altercado.

Por otro lado, Llobet destaca que otras áreas como la limpieza, el mantenimiento del mobiliario público, el sinhogarismo o la dinamización del espacio están interrelacionadas, ya que influyen en la percepción de las personas que pasan por la zona.

Por ello, subraya que "falta un plan de acción de Servicios Sociales" para atender a las personas sin hogar e iniciar trabajos de mantenimiento en jardineras oxidadas y edificios de titularidad municipal que están en mal estado. Por su parte, matiza que han notado mejoras en materia de limpieza con la puesta en marcha del plan de higiene urbana.